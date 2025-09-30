Il look da fiaba di Amal Clooney: chi ha firmato e quanto costa il mini abito con i fiori 3D

Ieri sera, in occasione della 63esima edizione del New York Film Festival, George Clooney ha partecipato alla première del suo nuovo film Jay Kelly (già presentato in anteprima a fine agosto alla Mostra del Cinema di Venezia). Ad accompagnarlo non poteva che esserci la moglie Amal Clooney, che ancora una volta è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile, dando prova di essere un'indiscussa icona fashion. Dopo il tubino giallo burro e il maxi dress magenta che aveva sfoggiato al Lido, ora ha puntato tutto sui fiori "tridimensionali". Chi ha firmato e quanto costa il mini abito bordeaux con cui ha sfilato sul red carpet?

Chi ha firmato l'abito con i fiori 3D di Amal Clooney

Da sempre amante del glamour e dell'eleganza, Amal Clooney ha dato l'ennesima prova di non avere rivali in fatto di stile. Alla prima di Jay Kelly al New York Film Festival ha proposto un outfit che si rivelerà perfetto per un primo appuntamento di classe. Si è affidata a Oscar de la Renta, uno dei suoi stilisti preferiti, sfoggiando uno dei look della collezione Fall/Winter 2025-26 appena lanciata sul mercato.

Amal Clooney in Oscar de la Renta

Per lei niente abiti da gala, tailleur mannish, sinuose sirene o maxi strascichi, ha preferito qualcosa di più fresco e sbarazzino: un cocktail dress con la minigonna, decorato con dei fiori a effetto 3D che hanno reso tutto ancora più fiabesco.

Oscar de la Renta, collezione Fall/Winter 2025–26

Il cremisi è il colore dell'autunno 2025

Il mini abito di Oscar de la Renta indossato da Amal Clooney è un modello corto e strapless color cremisi, ovvero un tono di rosso molto intenso che va nel bordeaux (che di sicuro sarà di tendenza durante l'autunno 2025). Ha il bustier senza spalline in velluto drappeggiato e una appariscente gonna a ruota ricoperta di peonie rosse e gialle a effetto tridimensionale.

Il cocktail dress di Oscar de la Renta

Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 12.590 dollari, ovvero oltre 10.000 euro. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps trasparenti con tacco e punta gold, e la clutch bag di velluto coordinata. Capelli sciolti e ondulati, orecchini pendenti in oro e make-up dai toni semplici: Amal è riuscita letteralmente a catalizzare tutti i riflettori su di sé, lasciando "in ombra" anche il marito George (che sarebbe dovuto essere il vero protagonista della prima del film).