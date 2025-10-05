stile e Trend
Amal Clooney è una diva con l’abito color cioccolato: perché ha posato con Donatella Versace

Amal Clooney ha partecipato col marito George agli Albie Awards organizzati dalla Clooney Foundation for Justice e per l’occasione si è trasformata in una diva d’altri tempi con un lungo abito color cioccolato. Per quale motivo ha posato al fianco di Donatella Versace?
A cura di Valeria Paglionico
Da qualche tempo a questa parte Amal Clooney appare spesso in pubblico accanto al marito George, il motivo? Quest'ultimo è impegnatissimo sul fronte lavorativo, vista l'uscita del suo nuovo film Jay Kelly. Di fronte i riflettori i due si sono mostrati sempre affiatatissimi e innamorati, a prova del fatto che la loro storia d'amore da fiaba procede a gonfie vele. Ad attirare le attenzioni dei media, però, è stata soprattutto l'avvocatessa, diventata una vera e propria icona fashion a livello internazionale. Nelle ultime ore, in occasione degli Albie Awards organizzati dalla Clooney Foundation for Justice, ha dato l'ennesima dimostrazione di non avere rivali in fatto di stile: ecco il suo look da diva della vecchia Hollywood.

Perché Amal Clooney ha posato con Donatella Versace

Dopo aver partecipato prima al Festival di Venezia, poi a una prima di Jay Kelly a New York, George e Amal Clooney sono stati i grandi protagonisti della cerimonia degli Albie Awards. Tenutosi al Natural History Museum di Londra, l'evento viene organizzato annualmente dalla Clooney Foundation For Justice per rendere omaggio alle cause filantropiche che combattono per i diritti delle donne. Al di là degli attivisti premiati, a incantare con la sua bellezza e col suo stile è stata Amal Clooney, che per l'occasione ha scelto un look tutt'altro che casuale. Si è affidata a Versace, Maison che fa da sponsor alla serata, scegliendo uno dei look di Dario Vitale, il nuovo designer che ha preso il posto di Donatella Versace (anche lei presente all'evento).

Amal Clooney in Versace by Dario Vitale
Amal Clooney in Versace by Dario Vitale

Il look color cioccolato di Amal Clooney

Per gli Albie Awards 2025 Amal Clooney si è trasformata in una diva della vecchia Hollywood, facendo sognare tutti coloro che amano il glamour e l'eleganza senza tempo. Ha indossato un maxi dress in seta drappeggiata, un modello con una sinuosa gonna a sirena con strascico, scollo a barca e bustier rigido e strutturato sui fianchi. Ha puntato tutto sul Mocha Mousse, il colore Pantone dell'anno, declinandolo in un'adorabile versione cioccolato, nuance perfetta per l'autunno. L'abito non è attualmente sul mercato, fa parte della collezione P/E 2026 di Versace, la prima di Dario Vitale presentata qualche settimana fa alla Milano Fashion Week. La moglie di George ha potuto indossarlo in anteprima, ricoprendo alla perfezione i panni di musa della Maison.

0 CONDIVISIONI
Immagine
