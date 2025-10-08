Amal Clooney ci dà un taglio: qual è il nuovo hair look che ha scelto per l’autunno

Per la prima volta dopo anni Amal Clooney ci ha dato un taglio. Qual è l’acconciatura che ha scelto per aggiungere un tocco glamour all’autunno?

Amal Clooney è apparsa spesso in pubblico nelle ultime settimane e il motivo è molto semplice: ha accompagnato il marito George in giro per il mondo per la promozione del suo nuovo film Jay Kelly. Sui red carpet internazionali, tra long dress color magenta e mini abiti floreali, ha dato prova di essere un'indiscussa icona di stile capace di fare invidia anche alle star hollywoodiane. Il dettaglio che non è passato inosservato? Negli anni è rimasta sempre fedele ai capelli lunghi e fluenti. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate: ci ha dato un taglio, sfoggiando l'acconciatura must dell'autunno.

Amal Clooney taglia i capelli per la prima volta

La Clooney Foundation for Justice ha appena lanciato un hub globale in collaborazione con l’Oxford Institute of Technology and Justice, il cui obiettivo è sviluppare strumenti di intelligenza artificiale capaci di aiutare donne e ragazze ad accedere più facilmente ai servizi di giustizia. A presentare il progetto è stata Amal Clooney, che per l'occasione ha pensato bene di fare visita al parrucchiere di fiducia, Dimitris Giannetos. A quest'ultimo ha chiesto un hair look inedito: per la prima volta dopo anni ci ha dato un taglio, accorciando la chioma di circa 15-20 cm, cosa che non aveva mai fatto da quando è diventata una celebrità.

Il nuovo taglio di Amal Clooney

Il bubble blowout di Amal Clooney

Il nuovo taglio di Amal Clooney si chiama "bubble blowout" ed è un'acconciatura femminile, sofisticata e contemporanea. Va portata con la fila laterale e gioca con i volumi ma senza rinunciare alle lunghezze. I capelli, infatti, le continuano ad arrivare al petto ma sono dritti e hanno le punte bombate.

Amal Clooney col bubble blowout

Come se non bastasse, sono arricchiti da riflessi color mandorla tostata realizzati su una base castano scuro, effetto che dona un'incredibile luminosità al viso. La pettinatura, già soprannominata "power cut", è diventata simbolo di forza, carisma, femminilità ed eleganza senza tempo. In quante prenderanno ispirazione da Amal per aggiungere un tocco di glamour all'autunno?