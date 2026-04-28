La spilla di Camilla con le bandiere, il giallo pacifico di Melania Trump: i look dell’incontro comunicano coesione

Re e regina sono negli USA e hanno incontrato il Presidente e sua moglie. Le scelte di stile dei quattro sono parte integrante del messaggio politico.

La regina Camilla e Melania Trump

Re Carlo e la regina Camilla sono in visita di Stato ​​in America. La coppia reale è atterrata lunedì 27 aprile alla base aerea di Andrews, nel Maryland. Ad accoglierli c'era un comitato di benvenuto composto da alti rappresentanti dell'ambasciata britannica e del governo statunitense. Il viaggio è stato organizzato proprio per celebrare la partnership tra i due Paesi, un legame simbolicamente espresso dalla spilla appuntata all'abito della regina. L'ha sfoggiata sia all'atterraggio che durante la passeggiata successiva nei giardini della Casa Bianca.

Si tratta di una spilla con la bandiera britannica intrecciata a quella a stelle e strisce americana. L'aveva ricevuta in dono la defunta regina Elisabetta dall'allora sindaco di New York Robert F. Wagner, durante la sua prima visita negli Stati Uniti nel 1957 (nel pieno della Guerra Fredda). Prima di lei c'era stato re Giorgio VI nel 1939. Si tratta quindi di un gioiello molto importante nella storia della royal family, dei suoi legami politici. Realizzata da Cartier e nota come la spilla Union Jack Stars and Stripes, è fatta di platino con rubini, smeraldi e diamanti. Racchiude quasi 100 anni di storia diplomatica. La regina l'ha appuntata al tailleur rosa firmato Dior e poi al candido look scelto per il ricevimento in giardino, in compagnia del marito, del Presidente e di sua moglie Melania Trump.

Melania Trump in Adam Lippes, scarpe Manolo Blahnik

Visivamente i quattro sono apparsi molto coesi, dal punto di vista stilistico, come se avessero amalgamato molto bene le rispettive scelte così da creare un contesto omogeneo. È il modo perfetto per dare un'idea di unità, di vicinanza. Melania Trump ha scelto un tailleur doppiopetto color giallo burro firmato Adam Lippes, una nuance delicatissima, perfetta per la primavera, capace di dare il giusto tocco soft, senza appesantire. Ha abbinato al completo un paio di décolleté in pelle di serpente di Manolo Blahnik, che hanno apportato un po' di grinta, c he nei suoi outfit non manca mai.

Dopo l'abito-cappotto color cipria di Dior, Camilla invece ha optato per un completo con ricami azzurri su sfondo bianco. Entrambe, insomma, hanno optato per toni chiari, evitando contrasti cromatici troppo evidenti. Look moderno per la first lady, più tradizionale per la regina, ma si trattava comunque di outfit armoniosi messi vicini. In questo modo si è creata un'immagine di unità a cui hanno contribuito anche il re e Trump: per loro abito blu scuro classico con camicia bianca e cravatta. Entrambi hanno mantenuto un tono formale, senza sfarzo, sobrio, per sottolineare le loro figure istituzionali.

Regina Camilla, re Carlo, Donald Trump, Melania Trump

Queste scelte di stile riflettono stabilità, comunicano coesione; non si percepisce distacco, tensione. È la dimostrazione di quanto la moda, in contesti come questo, sia parte integrante del messaggio che si vuole comunicare.