Melania Trump, look da donna di potere: tailleur rigoroso per salutare Carlo e Camilla dopo la visita di Stato

Tailleur nero e camicia bianca: è il look con cui Melania Trump ha chiuso la visita di Stato di Carlo e Camilla in USA. La first lady è fan del power dressing.

Non poteva certo mancare una foto ufficiale per sancire la fine della visita di Stato di Carlo e Camilla negli USA, la prima dai tempi della visita della regina Elisabetta II nel 2007 durante la presidenza di George W. Bush. Prima di lasciare gli States, re e regina hanno posato per i fotografi all'esterno della Casa Bianca: con loro anche il "padrone di casa", il Presidente Donald Trump e sua moglie, la First Lady Melania Trump. I quattro in questi giorni hanno trascorso insieme tutto il tempo a disposizione, una serie di incontri ufficiali finalizzati ad alleggerire le tensioni, superare gli attriti tra gli Stati Uniti e Gran Bretagna, saldare nuovamente i rapporti, dimostrando coesione. La coesione si è vista, le immagini parlano chiaro.

Tutti hanno rispettato dei codici stilistici ben precisi, ribadendo quanto la moda e l'immagine siano fondamentali in occasioni di questa portata, per personaggi di questo calibro. Nulla è stato lasciato al caso: ogni look sfoggiato in questi giorni aveva dei richiami ben precisi. Il filo conduttore è sempre stato la sobrietà, l'eleganza, ma soprattutto una ben visibile unità. Coordinare i look è stato funzionale proprio a trasmettere vicinanza, evitare i contrasti è servito permettere i quattro in una bolla di armonia. Mantenendo un certo tono formale, ognuno di loro ha contribuito a creare stabilità e coesione, allontanando ogni segno di attrito, ogni possibile distacco.

I colori chiari hanno dominato la scena per Camilla e Melania. La regina al suo arrivo ha indossato anche una spilla molto significativa. Era il gioiello regalato a Elisabetta II durante la sua visita di Stato nel Paese: è formata dalle rispettive bandiere intrecciate. Insomma, un dettaglio rilevante dal significato diplomatico e politico, per ribadire l'appoggio agli USA. Così come è rilevante che invece nell'ultima foto, quella prima della partenza, Camilla indossi la spilla di Tiffany ricevuta in dono da Melania l'anno scorso, durante la visita di Stato a Windsor.

Il Presidente e la First Lady

Alla Casa Bianca, per la cerimonia di commiato, la regina Camilla ha scelto di indossare un abito in lana blu denim disegnato da Anna Valentine (uno dei suoi brand preferiti per le grandi occasioni) con scarpe coordinate. Eccezione alla regola per Donald Trump, che ha messo da parte l'amata cravatta rossa per una blu.

Tailleur nero e camicia bianca per Melania Trump. La First Lady è attentissima alla comunicazione non verbale, sa benissimo quanto un look possa essere simbolico e significativo per trasmettere un messaggio. Lei ha sempre fatto molto affidamento sulla moda: la sa sfruttare per parlare senza parlare. Il power dressing è la sua specialità e ama sfoggiare look decisi: l'abito del potere è il suyo preferito.

Se in questi quattro giorni coi reali si è adattata perfettamente alla situazione, optando per colori tenui e tailleur, per la cerimonia di commiato è tornata ad adottare un outfit più d'impatto, rigoroso, il look formale per eccellenza, quello da "donna di potere". Dopo aver coordinato i suoi look a quelli di Camilla, per comunicare la coesione tra i due Paesi, stavolta ha coordinato il look a quello del marito, per mettersi sul suo stesso piano. Melania Trump non è una donna che vuole stare un passo indietro: vuole essere presa sul serio, è una business woman con un ruolo. E vuole farlo vedere forte e chiaro.