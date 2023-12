Emma Corrin sul red carpet di The Crown 6: blazer e gonna velata per un omaggio al look di Lady Diana Emma Corrin, Lady Diana nella quarta stagione di The Crown, ha calcato l’ultimo red carpet della serie Netflix omaggiando uno dei look più famosi della principessa del Galles, rivisitato come una vera diva.

A cura di Arianna Colzi

Emma Corrin

Emma Corrin torna in The Crown, ma solo per una sera. L'attrice britannica, che ha vestito i panni di Lady Diana nella stagione 4 della serie Netflix, ha sfilato sul red carpet a Londra insieme al cast della sesta e ultima stagione. Per la première della seconda parte del gran finale, infatti, sono stati invitati all'evento anche tanti altri attori e attrici protagonisti delle passate stagioni. Come per ogni sua apparizione pubblica, Emma Corrin ha scelto un look super cool.

Il look di Emma Corrin

Emma Corrin, il doppiopetto si abbina con una gonna trasparente

Volto della maison e protagonista di una delle sfilate più amate, Emma Corrin ha scelto un total look custom made Miu Miu per la première londinese di The Crown 6. L'outfit, curato dallo stylist Harry Lambert, è un tributo proprio al personaggio interpretato dall'attrice della quarta stagione della serie Netflix.

Emma Corrin in Miu Miu

In occasione di una sua visita agli Uffizi di Firenze, la principessa Diana aveva indossato un look mannish impeccabile: un tailleur bianco firmato Jasper Conran, impreziosito da un papillon nero che esaltava ancora di più il suo hair style biondo e cortissimo.

Il look originale di Diana Spencer

Per un tributo finale a quello che è stato il personaggio che ha lanciato la sua carriera a livello internazionale, Emma Corrin propone una reinterpretazione dello storico look di Lady D: un blazer doppiopetto e una camicia total white con una gonna velata trasparente.

Emma Corrin

A rendere quasi punk quello che era inizialmente pensato come un look tradizionale ci hanno pensato gli accessori: il papillon nero, come nel look di Lady D, e le scarpe. Al posto delle tradizionali décolleté nere indossate dalla principessa, l'animo dark di Corrin si riflette in un paio di scarpe con tacchi e platform vertiginosi total black che ha abbinato a calzini alti fino al ginocchio.

I gioielli Cartier e il papillon nero indossati da Emma Corrin

Corrin ha aggiunto altri dettagli trasparenti come i guanti velati neri che ha abbinato ad anelli Cartier. Gli orecchini di smeraldo, pietra preferita di Diana, sono stati il tocco finale perfetto.

Elizabeth Debicki e Emma Corrin

L'abbraccio di Emma Corrin con l'altra Diana

Non sono mancati anche i momenti di incontro con gli altri membri del cast. In particolare, i fotografi non si sono fatti sfuggire l'abbraccio tra le due Lady Diana. Emma Corrin, infatti, è stata immortalata con Elizabeth Debicki, l'attrice australiana che ha indossato i panni di Lady D nelle ultime due stagioni, la quinta e la sesta.

L'abbraccio tra le due attrici

Le due, vestite in total white, sono apparse più sorridenti che mai e perfettamente in sintonia, legate non solo dal personaggio di Diana Spencer ma anche, per una sera, da abiti bianchi luminosissimi.

Uno scatto delle due attrici