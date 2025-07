video suggerito

Cosa ha fatto il principe William per rendere omaggio a Lady Diana nel giorno del compleanno Ieri, 1 luglio 2025, ricorreva l'anniversario di nascita della principessa Diana (che avrebbe compiuto 64 anni se fosse stata ancora in vita). Il figlio William ha deciso di omaggiarla in modo speciale: ecco cosa ha fatto.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri, martedì 1 luglio, è stata una giornata particolarmente malinconico in casa Windsor: in questa data la principessa Diana, nata nel 1961, avrebbe compiuto 64 anni. Nonostante sia passato quasi un trentennio da quando ha perso la vita nel drammatico incidente nel tunnel di Parigi, ancora oggi è amatissima e sono molti coloro che non possono fare a meno di ricordare con affetto la sua gentilezza, la sua bellezza e la sua eleganza. Il principe William non è rimasto indifferente di fronte questo triste anniversario e ha pensato bene di rendere omaggio alla mamma con qualcosa di speciale: ecco cosa ha fatto.

Cosa ha fatto William nel giorno del compleanno di Diana

William ed Harry erano solo dei bambini quando persero la mamma nel 1997 ma nei loro cuori il suo ricordo è rimasto intatto, tanto che non perdono occasione per ricordarla con dolcezza tutte le volte che possono. Se da un lato il secondogenito ha ereditato da Diana l'animo ribelle, dall'altro William ha sempre seguito le sue orme in fatto di impegno sociale. Nel giorno di quello che sarebbe stato il 64esimo compleanno della compianta principessa, ha dunque deciso di renderle omaggio ideando un progetto particolare: si chiama Homewards ed è un piano quinquennale per combattere il problema dei senzatetto (che in Inghilterra continua ad aggravarsi anno dopo anno).

L'impegno di William con i senzatetto

Le iniziative di William in onore della defunta mamma non sono finite qui: ieri per l'anniversario della sua nascita ha fatto visita a Sheffield, dove ha incontrato i rappresentanti delle sei regioni del Regno Unito, così da poter trovare soluzioni a livello locale per contrastare la povertà. Il motivo per cui il principe è tanto legato alla causa degli homeless? Da piccolo accompagnava la madre agli incontri con i senzatetto, dunque oggi ama ricordarla facendo qualcosa di pratico per i bisognosi. La sua idea non è forse stata dolcissima? I sudditi hanno apprezzato non poco e soprattutto hanno ricordato con affetto la compianta principessa.