Il principino George prepara il pranzo di Natale ai senzatetto come suo padre e Lady D nel 1993

Nel ’93 Lady D e un 11enne principe William avevano cucinato per i senzatetto. La tradizione si è ripetuta 32 anni dopo con William e il principino George.

La tradizione si ripete, a distanza di anni e le foto fanno il giro del mondo. Il principe William ha portato con sé il primogenito, il figlio dodicenne George, per aiutarlo in un rifugio per senzatetto. Non uno qualsiasi, ma un ente di beneficenza con cui la royal family ha un legame molto forte. Si tratta di Passage, a Westminster. Proprio lì William era stato portato da bambino da sua madre Diana, principessa del Galles, donna attentissima alle cause sociali, sensibile nei confronti dei più sfortunati, dei poveri, delle persone in difficoltà.

Padre e figlio, i prossimi in linea di successione al trono, hanno trascorso molto tempo nella struttura, col personale: al principino è stato illustrato il problema dei senzatetto e lo staff ha spiegato come si muove l'organizzazione per provare a porvi rimedio. Le foto hanno commosso il mondo, perché gli account ufficiali dei royals hanno condiviso sia quelle di oggi che quelle del 1993, quando in cucina con lo staff di Passage c'erano Lady D e un principe William piccolissimo. Aveva 11 anni.

È stata una sorta di passaggio di testimone, un'ulteriore conferma di quanto William voglia proseguire la missione umanitaria abbracciata dalla sua defunta madre, che si è sempre messa accanto ai più deboli. E di quanto voglia che il messaggio di pace e uguaglianza venga portato avanti anche dopo di lui, quando la corona passerà un giorno a George. Il suo destino, in quanto primogenito, è già scritto e si sta già preparando per ciò che lo attende. È infatti sempre più presente nella vita pubblica e agli eventi ufficiali, assieme ai genitori.

Leggi anche Il significato della cartolina natalizia di William e Kate: la foto tra i fiori coi figli

Mick Clarke, amministratore delegato del Passage, ha accolto il principino in cucina chiedendogli: "Sei pronto a rimboccarti le maniche e a buttartici a capofitto?". Il dodicenne si è quindi destreggiato in cucina aiutando il personale a preparare il pranzo di Natale per i senzatetto che Passage, così da offrire a 150 persone un pasto caldo nel giorno di festa. "In realtà era molto simile a suo padre: voleva solo impegnarsi e aiutare. Sembrava davvero molto interessato al lavoro che svolgiamo", ha aggiunto il responsabile dell'ente benefico.

Al termine della giornata, si è svolto il consueto rituale della firma. George ha apposto il suo nome sullo stesso foglio che, nel dicembre 1993, avevano firmato suo padre e sua nonna, che non ha mai conosciuto. Il signor Clarke ha detto che è stato il momento forse più emozionante di tutti: "In particolare quando il principe William ha detto a George: questa è la firma di mia madre, era la prima volta che mi portava qui". Il responsabile dell'ente benefico ha spiegato che il principe del Galles ha fatto di tutto per spiegare a suo figlio quanto sia importante conoscere la vita e la realtà che c'è fuori dal Palazzo, quanto sia importante che anche i più vulnerabili della società vengano sostenuti e accuditi.