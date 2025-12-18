Il significato della cartolina natalizia di William e Kate: la foto tra i fiori coi figli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Principe e la Principessa del Galles, come di tradizione, hanno diffuso uno scatto di famiglia per Natale. Il rituale si ripete di anno in anno: la royal family è solita realizzare un ritratto ufficiale, usato per fare gli auguri. Lo hanno mostrato, nei giorni scorsi, anche il Re e la Regina: Carlo e Camilla, per esempio, hanno scelto un'immagine emblematica, scattata nel giorno del loro anniversario di matrimonio. È una scelta romantica e simbolica: un inno al valore dell'amore e all'importanza dei legami familiari, da riscoprire e tutelare. Anche la foto di William e Kate coi figli ha un valore simbolico.

Nell'immagine, il Principe e la Principessa sono seduti in un giardino verde pieno di fiori, assieme ai tre figli: George, Charlotte, Louis. Sono i narcisi, fiore nazionale ed emblema del Galles, che rimanda dunque al loro titolo, un titolo a cui soprattutto Kate Middleton è particolarmente legata. L'ultima Principessa del Galles, prima di lei, era stata Diana Spencer. Lo era diventata dopo il matrimonio, nel 1982. Nessuna aveva ereditato il titolo di Princess of Wales dopo la morte prematura di Lady D, neppure Camilla, che negli anni accanto a Carlo (quando era principe del Galles, quindi prima dell'incoronazione) ha preferito essere nota con i titoli secondari di Duchessa di Cornovaglia e Duchessa di Rothesay.

Anche la scelta del giardino è importante, alla luce di alcune dichiarazioni fatte dalla Principessa, la quale ha affrontato un anno difficile di cure contro il cancro. Ha detto di aver trovato grande giovamento nella natura, identificata come un elemento importante per il benessere del corpo e la salute mentale. Ha avuto una valenza quasi terapeutica per lei. Non a caso, il video con cui ha comunicato la fine delle chemioterapie (a settembre 2024) lo ha girato sotto un albero, nel verde.

L'immagine diffusa per gli auguri di Natale fa parte di una serie di fotografie scattate dal fotografo reale Josh Shinner all'inizio di aprile di quest'anno, durante la visita di Stato in Italia. Sembra provenire dallo stesso servizio fotografico realizzato per il dodicesimo compleanno di George a luglio e per il settimo compleanno di Louis ad aprile. I vestiti dei due fratelli, infatti, sono gli stessi che vediamo dello scatto natalizio. La coppia reale e i principini indossano abiti coordinati: tutti in maglione, con la camicia sotto, in colori caldi e autunnali.

"Auguriamo a tutti un felicissimo Natale" si legge nel post condiviso sui social. La royal family lo trascorrerà, come sempre, riunendosi a Sandringham, nel Norfolk.