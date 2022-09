Kate Middleton come Diana: è lei la nuova Principessa del Galles Kate Middleton è la nuova principessa del Galles dopo che re Carlo III ha deciso di nominare il figlio William, erede al trono d’Inghilterra, Principe del Galles. Anche Lady Diana aveva ricevuto questo titolo, mentre Camilla ha preferito essere nota con i titoli secondari di Duchessa di Cornovaglia e Duchessa di Rothesay.

Il Regno Unito avrà una nuova principessa del Galles, titolo che fu di Lady Diana, l'ultima a essere conosciuta con questo appellativo.

Il titolo, infatti, passa ora a Kate Middleton, moglie di William, figlio primogenito del Re Carlo III, che oggi l'ha nominato Principe del Galles.

È quanto ha annunciato il nuovo monarca in un passaggio del primo discorso da Re fatto questa sera.

"Come mio erede, William ora assume i titoli scozzesi che hanno significato così tanto per me", ha detto Carlo, aggiungendo: "Mi succede come Duca di Cornovaglia e si assume le responsabilità per il Ducato di Cornovaglia che ho avuto per più di cinque decenni. Oggi sono orgoglioso di nominarlo Principe di Galles, Tywysog Cymru, il cui titolo ho avuto il privilegio di portare così tanto durante gran parte della mia vita e del mio dovere. Con Catherine al suo fianco, il nostro nuovo principe e principessa di Galles, lo so, continuerà a ispirare e guidare le nostre conversazioni nazionali".

Il titolo di Principe del Galles non passa automaticamente all'erede al trono, deve essere assegnato dal sovrano. Lo stesso Carlo lo ricevette "in dono" a soli 9 anni da sua madre, durante una grande cerimonia di investitura al castello di Caernarvon nel 1969, ed ora passa a William.

Una fonte reale all'agenzia di stampa PA ha fatto sapere che Kate vuole "creare il proprio percorso" nel ruolo che è stato conferito a lei e a William dal re Carlo.

"La coppia – ha aggiunto la fonte – è concentrata sull'impegno di approfondire la fiducia ed il rispetto del popolo del Galles. Il principe e la principessa di Galles affronteranno il loro ruolo con la stessa modestia e umiltà con cui hanno affrontato il loro lavoro in precedenza. La nuova principessa del Galles apprezza la storia associata a questo ruolo, ma vorrà comprensibilmente guardare al futuro mentre crea il proprio percorso".

Re Carlo nel suo del suo primo discorso non ha mai nominato la sua ex moglie, Lady Diana, l'ultima ad essere stata insignita del titolo di Principessa del Galles dopo il loro matrimonio celebrato nel 1982.

L'attuale moglie del Re, Camilla, che ha preso il titolo di Regina consorte, sebbene sia la Principessa di Galles per via del suo matrimonio con l'allora Principe di Galles, ha preferito essere nota con i titoli secondari di Duchessa di Cornovaglia e Duchessa di Rothesay per rispetto verso la prima moglie del marito.