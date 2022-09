Cosa ha detto Carlo III nel primo discorso da Re d’Inghilterra: “Servirò con devozione come Elisabetta” Dall’amore per la madre, la Regina Elisabetta, a quello per la Regina Consorte Camilla, passando per il futuro con William principe del Galles ed Harry: ecco cosa ha detto Re Carlo III nel suo primo discorso ufficiale.

A cura di Ida Artiaco

"Durante tutta la sua vita, mia madre è stata una ispirazione e un esempio per me e tutta la famiglia e noi le dobbiamo un debito gigante per il suo amore".

Comincia così il primo discorso da re di Carlo III d'Inghilterra, dopo la morte della Regina Elisabetta.

Registrato nella Blue Drawing Room di Buckingham Palace, è stato trasmesso in tv e sul canale ufficiale YuTube della Famiglia Reale.

Carlo è partito questo pomeriggio dall'aeroporto di Aberdeen, in Scozia, insieme alla Regina consorte, Camilla, dopo essere stato al capezzale della madre insieme ai fratelli Anna, Andrea e Edoardo e i figli William e Harry.

Come da programma ha preso parola alle 19 ore italiane, pronunciando le prime parole da Re in attesa dalla proclamazione ufficiale, che ci sarà domani, sabato 10 settembre, a St James’s Palace.

"La Regina Elisabetta ha vissuto bene la sua vita. Una promessa del destino, e questa promessa di un servizio per tutta la vita è quella che voglio rinnovare oggi. Condividiamo con voi un profondo senso di gratitudine. Nel 1947 da Cape Town ha dichiarato di essere al servizio di tutte le popolazioni del Commonwealth e lo ha perseguito per tutta la vita. Ha fatto sacrifici per il dovere, la sua devozione è stata incrollabile", ha detto visibilmente commosso durante il discorso durato 7 minuti.

Ancora, ha continuato il nuovo monarca, "nella sua vita dedicata al servizio abbiamo visto un attaccamento alle tradizioni ma anche al progresso che ci ha reso una grande nazione. Ha combinato queste qualità con calore, humour e incredibile capacità di vedere sempre il buono nelle persone. Voglio onorare la vita di mia madre. So che la sua morte porta tristezza in molti di voi. Quando la Regina è arrivata al trono, la Gran Bretagna e il mondo stavano gestendo le privazioni della Seconda Guerra Mondiale. Negli ultimi 70 anni abbiamo visto la società cambiare ma attraverso tutte queste sfide la nostra nazione ha prosperato, i nostri valori sono rimasti e rimarranno costanti. Il ruolo e il dovere della Monarchia anche rimarranno. Io servirò la Corona allo stesso modo per il tempo che Dio vorrà concedermi".

Infine: "Conto sull'amore di Camilla, diventata 17 anni fa la mia Regina consorte. So che sarà all'altezza del suo ruolo. William mi succede come duca di Cornovaglia e verrà nominato Principe del Galles. Esprimo amore anche per Harry e Meghan che continueranno la loro vita in America".

Ha concluso rivolgendosi direttamente alla madre: "E alla mia cara mamma, mentre inizi il tuo ultimo grande viaggio per raggiungere il mio caro defunto papà, voglio semplicemente dire questo: grazie. Grazie per il vostro amore e devozione alla nostra famiglia e alla famiglia delle nazioni che avete servito così diligentemente in tutti questi anni. Che la schiera di angeli possa accoglierti".