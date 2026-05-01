Kate Middleton con il look celeste e marrone mostra la combo colori perfetta per la primavera 2026

Kate Middleton con il blazer celeste

Non sappiamo come Kate e William abbiano celebrato il 15esimo anniversario di matrimonio in privato, ma sappiamo come hanno trascorso la giornata in veste "pubblica", di principe e principessa. La coppia reale si è recata nel centro di Walworth di IntoUniversity: con 46 centri distribuiti tra Scozia e Inghilterra, l'ente di beneficenza supporta ad oggi oltre 60.000 giovani. Sono ragazzi provenienti da contesti svantaggiati, che vengono aiutati a realizzare le proprie aspirazioni, a studiare, a trovare un inserimento professionale.

Il look di Kate Middleton da copiare

Come fa sempre in queste uscite, la principessa ha optato per un look formale,sobrio ma comunque trendy. Il blazer è il capo must del suo guardaroba, quello che sceglie sempre quando fa degli incontri importanti di lavoro: è il vero e proprio passepartout nelle occasioni formali, che richiedono compostezza ed eleganza, un certo ordine e al tempo stesso semplicità. E lei lo sa bene. Questa volta ha fatto un abbinamento a dir poco perfetto: azzurro polvere e marrone cioccolato. Il capospalla è di Erdem, son sottogiacca in cashmere di ME+EM dello stesso colore dei pantaloni sartoriali di Edeline Lee. Per completare il look ha aggiunto un paio di pump classiche di Ralph Lauren e una collana firmata Daniella Draper. Messi in dialogo, il celeste cielo e il marrone scuro hanno dato un tocco moderno: combinando una tonalità fredda e una calda è venuto fuori un mix tutt'altro che rigido, ma sofisticato e attuale. Il risultato è stato un look equilibrato, formale ma al tempo stesso giovanile. È l'idea da copiare, per chi non sa mai come abbinare il marrone, uno dei colori più difficili dell'universo cromatico!

William e Kate

La principessa dunque ha fatto centro e si è anche dimostrata attenta alle tendenze: ha scelto proprio due delle nuance protagoniste della Primavera/Estate 2026. E se già funzionano singolarmente, messe insieme danno davvero il loro meglio. In coppia, celeste e marrone funzionano alla grande e lo hanno dimostrato anche le passerelle. È un mix chiaro-scuro d'impatto, con cui non si sbaglia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare: entrambi i colori si esaltano a vicenda, messi l'uno vicino all'altro. Questo abbinamento è la dimostrazione di quanto sia importante non farsi condizionare troppo dalle regole rigide: a volte è proprio osando che si realizza l'accostamento perfetto. Per questa Primavera/Estate le passerelle hanno dimostrato proprio una certa predilezione per l'unione nuance intense, accese e brillanti quasi fluo con altre pastello decisamente più tenui, leggere, delicate e soft.

Kate Middleton con giacca Erdem, top ME+EM, pantaloni Edeline Lee, pump Ralph Lauren

Nel corso della visita la coppia ha incontrato i giovani studenti e svolto con loro alcune attività. La principessa si è confrontata con gli esperti della struttura sull'impatto che degli aiuti a lungo termine possono avere per lo sviluppo dei ragazzi in difficoltà. La principessa è da sempre molto attenta a questi temi, si batte affinché si faccia sensibilizzazione e affinché ci sia da parte di tutti un certo slancio verso queste tematiche, così da aiutare i bisognosi, soprattutto quando si tratta di bambini e ragazzi. Si è tante volte espressa in merito, dicendo quanto sia fondamentale che tutti abbiano le stesse opportunità, che tutti vengano aiutati a sviluppare le loro competenze, a mettere a fuoco le loro abilità per trovare un posto nel mondo. IntoUniversity, però, è particolarmente legata alla storia della coppia reale e al loro matrimonio. L'organizzazione benefica, infatti, è stata una delle 26 organizzazioni che hanno beneficiato del Royal Wedding Gift Fund: il fondo permetteva agli invitati alle nozze di fare un regalo agli sposi sotto forma di donazione da devolvere in beneficenza a organizzazioni predeterminate. Una di queste, era IntoUniversity.