stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Kate Middleton con il look celeste e marrone mostra la combo colori perfetta per la primavera 2026

Kate Middleton in una delle sue ultime apparizioni pubbliche mostra come creare un look primaverile con abbinamenti di colore inaspettati.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Kate Middleton con il blazer celeste
Kate Middleton con il blazer celeste

Non sappiamo come Kate e William abbiano celebrato il 15esimo anniversario di matrimonio in privato, ma sappiamo come hanno trascorso la giornata in veste "pubblica", di principe e principessa. La coppia reale si è recata nel centro di Walworth di IntoUniversity: con 46 centri distribuiti tra Scozia e Inghilterra, l'ente di beneficenza supporta ad oggi oltre 60.000 giovani. Sono ragazzi provenienti da contesti svantaggiati, che vengono aiutati a realizzare le proprie aspirazioni, a studiare, a trovare un inserimento professionale.

Il look di Kate Middleton da copiare

Come fa sempre in queste uscite, la principessa ha optato per un look formale,sobrio ma comunque trendy. Il blazer è il capo must del suo guardaroba, quello che sceglie sempre quando fa degli incontri importanti di lavoro: è il vero e proprio passepartout nelle occasioni formali, che richiedono compostezza ed eleganza, un certo ordine e al tempo stesso semplicità. E lei lo sa bene. Questa volta ha fatto un abbinamento a dir poco perfetto: azzurro polvere e marrone cioccolato. Il capospalla è di Erdem, son sottogiacca in cashmere di ME+EM dello stesso colore dei pantaloni sartoriali di Edeline Lee. Per completare il look ha aggiunto un paio di pump classiche di Ralph Lauren e una collana firmata Daniella Draper. Messi in dialogo, il celeste cielo e il marrone scuro hanno dato un tocco moderno: combinando una tonalità fredda e una calda è venuto fuori un mix tutt'altro che rigido, ma sofisticato e attuale. Il risultato è stato un look equilibrato, formale ma al tempo stesso giovanile. È l'idea da copiare, per chi non sa mai come abbinare il marrone, uno dei colori più difficili dell'universo cromatico!

William e Kate
William e Kate

La principessa dunque ha fatto centro e si è anche dimostrata attenta alle tendenze: ha scelto proprio due delle nuance protagoniste della Primavera/Estate 2026. E se già funzionano singolarmente, messe insieme danno davvero il loro meglio. In coppia, celeste e marrone funzionano alla grande e lo hanno dimostrato anche le passerelle. È un mix chiaro-scuro d'impatto, con cui non si sbaglia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare: entrambi i colori si esaltano a vicenda, messi l'uno vicino all'altro. Questo abbinamento è la dimostrazione di quanto sia importante non farsi condizionare troppo dalle regole rigide: a volte è proprio osando che si realizza l'accostamento perfetto. Per questa Primavera/Estate le passerelle hanno dimostrato proprio una certa predilezione per l'unione nuance intense, accese e brillanti quasi fluo con altre pastello decisamente più tenui, leggere, delicate e soft.

Leggi anche
William e Kate festeggiano l'anniversario col nuovo ritratto: a piedi nudi sul prato con figli e cane
Kate Middleton con giacca Erdem, top ME+EM, pantaloni Edeline Lee, pump Ralph Lauren
Kate Middleton con giacca Erdem, top ME+EM, pantaloni Edeline Lee, pump Ralph Lauren

Nel corso della visita la coppia ha incontrato i giovani studenti e svolto con loro alcune attività. La principessa si è confrontata con gli esperti della struttura sull'impatto che degli aiuti a lungo termine possono avere per lo sviluppo dei ragazzi in difficoltà. La principessa è da sempre molto attenta a questi temi, si batte affinché si faccia sensibilizzazione e affinché ci sia da parte di tutti un certo slancio verso queste tematiche, così da aiutare i bisognosi, soprattutto quando si tratta di bambini e ragazzi. Si è tante volte espressa in merito, dicendo quanto sia fondamentale che tutti abbiano le stesse opportunità, che tutti vengano aiutati a sviluppare le loro competenze, a mettere a fuoco le loro abilità per trovare un posto nel mondo. IntoUniversity, però, è particolarmente legata alla storia della coppia reale e al loro matrimonio. L'organizzazione benefica, infatti, è stata una delle 26 organizzazioni che hanno beneficiato del Royal Wedding Gift Fund: il fondo permetteva agli invitati alle nozze di fare un regalo agli sposi sotto forma di donazione da devolvere in beneficenza a organizzazioni predeterminate. Una di queste, era IntoUniversity.

Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Film
e serie tv
Le location in Italia de Il Diavolo veste Prada 2, dal Cenacolo di Milano al Lago di Como
Il secchiello da popcorn de Il Diavolo veste Prada 2 è virale: sul web viene venduto a oltre 100 euro
Il secchiello da popcorn de Il Diavolo veste Prada 2 è virale: sul web viene venduto a oltre 100 euro
Isola di Capo Rizzuto è una delle location dov'è stata girata La buona stella
Isola di Capo Rizzuto è una delle location dov'è stata girata La buona stella
Temptation Island torna in Calabria per l'edizione 2026: quanto costa dormire al Calandrusa
Temptation Island torna in Calabria per l'edizione 2026: quanto costa dormire al Calandrusa
Il borgo dove è stata girata la fiction Uno sbirro in Appennino è Castiglione dei Pepoli
Il borgo dove è stata girata la fiction Uno sbirro in Appennino è Castiglione dei Pepoli
Dov'è stata girata La Buona Stella, la serie Rai che porta in prima serata la Calabria e Fiumicino
Dov'è stata girata La Buona Stella, la serie Rai che porta in prima serata la Calabria e Fiumicino
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views