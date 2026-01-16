Kate Middleton in rosso: il look monocromatico non è solo impeccabile ma ha un significato

La principessa ha ospitato le Red Roses al castello di Windsor e si è vestita a tema, scegliendo il perfetto tailleur rosso che spezza il grigiore dell’inverno.

Kate Middleton

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il guardaroba di Kate Middleton l'ha resa una delle donne e delle royal più apprezzate del mondo. La principessa, considerata la perfetta futura regina, vanta uno stile copiatissimo: spesso ciò che indossa va sold out nel giro di poco. Infatti contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non si affida solo a brand di lusso e grandi Maison (Alexander McQueen è una delle sue preferite, che ha firmato anche il suo abito da sposa). Kate Middleton spesso indossa capi e accessori low cost, che diventano immediatamente oggetti del desiderio. Non a caso si parla di "effetto Kate".

La principessa non si è smentita per il suo primo impegno da solista dell'anno, che inaugura ufficialmente l'agenda reale certamente fitta di appuntamenti nei mesi a venire. L'8 gennaio, invece, assieme al Principe William era stata al Charing Cross Hospital nella zona ovest di Londra. Stavolta ha incontrato la squadra femminile di rugby dell'Inghilterra, mesi dopo la vittoria della Coppa del Mondo, al Castello di Windsor. Lei è madrina della Rugby Football Union. Per l'evento, la principessa ha scelto un abito rosso cremisi di una delle Maison di cui indossa più spesso le creazioni: il tailleur è di Alexander McQueen. Fa parte della collezione 2023: pantaloni sartoriali a gamba larga e giacca asimmetrica con revers a lancia. Ha abbinato il completo a camicia bianca con scollo a V, un paio di décolleté Gianvito Rossi in pelle scamosciata rossa, borsa Miu Miu a mano in camoscio rosso con dettaglio a fiocco.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Il tailleur è riciclato, abitudine di vecchia data della principessa: è lo stesso del weekend dell'incoronazione di Re Carlo III nel 2023. L'outfit monocromatico è uno stile particolarmente caro alla principessa, già visto in molte occasioni. Il power suit è la sua scelta più ricorrente quando si tratta di impegni ufficiali. È quello che le permette di risultare elegante e formale, ma non in modo rigido, severo, austero, difatti gioca sempre molto coi colori e i dettagli. In questo caso, per esempio, la giacca ha una struttura molto particolare, un design ricorrente nelle collezioni McQueen a cura di Sarah Burton: la struttura architettonica delle spalle è un elemento tipico. Sbarazzina e chic la borsa, col tocco bon-ton portato dal fiocco che spezza il rigore del tailleur.

Leggi anche È il compleanno di Kate Middleton: come festeggia la principessa e che regali ha ricevuto

Kate Middleton

La sua scelta del rosso è stata particolarmente significativa, in quanto richiamava sia i colori ufficiali della divisa della squadra che il soprannome della nazionale femminile di rugby inglese che ne deriva: sono le Red Roses. Le giocatrici hanno portato in dono alla principessa una maglia autografata da tutte.