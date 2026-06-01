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La dolce foto di Charlene di Monaco con i figli: tutti in bianco per il nuovo ritratto reale

Ieri nel Principato di Monaco si è festeggiata la Festa della Mamma e la principessa Charlene ne ha approfittato per posare con i figli Jacques e Gabriella: ecco il nuovo adorabile ritratto di famiglia.
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A cura di Valeria Paglionico
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In Francia e nel Principato di Monaco la Festa della Mamma viene celebrata con un po' di ritardo rispetto all'Italia, ovvero durante l'ultima domenica di maggio. La Royal Family monegasca lo sa bene e ha rispettato una delle tradizioni reali più amate di tutti i tempi: quella di postare sui social dei dolci ritratti di famiglia. Per l'occasione la principessa Charlene ha posato in compagnia dei suoi due figli gemelli Jacques e Gabriella, ottenendo in pochi minuti migliaia di like. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato?

Mamma e figli in coordinato per il ritratto di famiglia

"Buona festa della mamma a tutte le mamme", sono state queste le parole che hanno accompagnato lo scatto reale realizzato dalla fotografa Vanessa Von Zitzewitz. Mamma e figli hanno posato sullo sfondo di una delle porte con intarsi in oro della corte dei Grimaldi, sfoggiando una bellezza e una luminosità incredibili. Per l'occasione i tre si sono vestiti coordinati in total white, lasciando trionfare l'eleganza semplice. Charlene ha scelto un maglione con le trecce, Jacques un pull liscio e minimal, Gabriella un abitino con corpetto smanicato a effetto nido d'ape. Capelli biondissimi, sguardi rivolti dritti in camera e sorrisi accennati: mamma e figli lasciano letteralmente senza parole con la loro radiosità.

Perché Alberto di Monaco è assente

Sebbene probabilmente la foto sia stata scattata qualche mese fa, è assolutamente inedita e rivela il forte legame che lega la principessa ai suoi figli gemelli. Il dettaglio che non è passato inosservato? Oltre al fatto che i tre si somigliano in modo impressionante, ad attirare le attenzioni dei media è stato il nuovo look della principessina Gabriella, apparsa visibilmente cresciuta e con un inedito ciuffo laterale. Grande assente è il principe Alberto, che ha deciso di rinunciare al ritratto di famiglia per celebrare la vera protagonista della giornata dedicata alle mamme, sua moglie Charlene.

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