I principini di Monaco a Milano Cortina: Jacques e Gabriella sono adorabili coi cappelli coordinati

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono l'evento più seguito degli ultimi giorni, tanto che quotidianamente tengono incollati alla tv spettatori provenienti da ogni parte del mondo. I grandi protagonisti sono gli atleti che si sfidano a colpi di sci e pattini ma ad attirare le attenzioni dei media sono anche gli ospiti speciali che ogni giorno giungono in Italia per seguire le gare e celebrare gli sport tra le montagne. Di recente, ad esempio, è arrivata la Royal Family del Principato di Monaco, che ha trascorso il weekend alla scoperta di curling e skeleton. Cosa hanno indossato i principini Jacques e Gabriella per questo appuntamento speciale?

Perché i reali di Monaco hanno partecipato alle Olimpiadi di Milano Cortina

Alle Olimpiadi di Milano Cortina non potevano mancare i reali del Principato di Monaco e non solo per la vicinanza del loro paese alle Alpi italiane. Il principe Alberto, infatti, è membro del Comitato Olimpico Internazionale ed è stato chiamato a presenziare alla cerimonia di consegna delle medaglie per la prova di skeleton misto. È stato lui a premiare i tedeschi Susanne Kreher e Axel Jungk, che lo scorso weekend si sono aggiudicati la medaglia d'argento nella loro specialità. A fargli compagnia non potevano che esserci la moglie Charlene e i piccoli Jacques e Gabriella, a cui il principe sta provando a trasmettere l'amore per lo sport. Apparsi emozionati di fronte le telecamere, i gemelli reali hanno seguito con attenzione tutte le gare, posando poi al fianco della mamma al termine dell'evento.

La principessa Charlene con Jacques e Gabriella

I look invernali dei principi Jacques e Gabriella

Cosa hanno indossato i principini monegaschi per la loro prima volta alle Olimpiadi? Complice il rigido freddo, hanno puntato tutto su dei look invernali ma a contrasto. Il piccolo Jacques ha scelto il blu notte con piumino, sciarpa e cappellino in tinta (tutti di Fusalp), mentre Gabriella ha preferito un candido bianco con bomber lungo, scaldacollo di pile e lo stesso cappello di lana del fratello (sempre di Fusalp). Anche la mamma non è stata da meno in fatto di eleganza: Charlene si è vestita coordinata ai figli con cappotto imbottito e cappello di lana, lasciando il viso al naturale. I tre insieme non sono forse adorabili?

