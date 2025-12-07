La cartolina di Natale dei reali di Monaco: addobbi blu e bronzo per le feste del 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Natale 2025 si avvicina e le Royal Family d'Europa si stanno preparando per rendere le proprie feste spettacolari e memorabili. Sebbene manchino ancora poche ore all'8 dicembre, la data in cui si dà ufficialmente il via al countdown natalizio, i reali del Principato di Monaco hanno deciso di fare gli auguri ai sudditi con un tantino di anticipo. Sui social hanno infatti rilasciato il nuovo ritratto ufficiale di famiglia e, tra look super glamour, sorrisi e abbracci, hanno rivelato gli addobbi scelti per Palazzo dei Principi, la loro residenza.

Come è stato addobbato per Natale Palais Princier

"La Famiglia principesca è lieta di condividere con voi la propria cartolina di auguri", sono state queste le parole che hanno accompagnato il nuovo ritratto ufficiale dei principi di Monaco. Realizzato da Vanessa von Zitzewitz a Palais Princier, lo scatto mostra una delle camere del palazzo reale perfettamente addobbata. Sullo sfondo di opere d'arte storiche, bassorilievi e un caldo camino acceso, i Royals hanno rivelato il loro animo trendy. Per quest'anno hanno seguito la moda dei decori blu e bronzo, abbinandoli all'aristocratico divano in velluto blu navy. Palline metalliche, fiocchi a effetto velvet, candele, ghirlande e centinaia di lucine: la corte è stata trasformata in un villaggio natalizio iper chic.

La cartolina di Natale 2025 dei reali di Monaco

I look dei reali di Monaco per Natale 2025

Cosa hanno indossato i monegaschi per la nuova cartolina di Natale? Niente maglioni o abiti principeschi, hanno preferito mixare eleganza e glamour. Il principe Alberto e il figlio Jacques si sono vestiti coordinati con la giacca blu ma, se da un lato il papà l'ha abbinata a una camicia, il bimbo ha preferito una semplice t-shirt. La principessa Charlene ha scelto un abito color tortora con collo alto e gonna plissettata, arricchendola da un cinturone di pelle in vita. La piccola Gabriella è la vera star di casa: in pieno mood royal ha indossato un vestitino in tulle rosa cipria dai dettagli floreali tono su tono e delle adorabili ballerine argentate. Insomma, gli auguri "in anticipo" dei monegaschi sono stati all'insegna del glamour e dell'eleganza.