I principi di Monaco accendono le luci di Natale: Jacques e Gabriella vestono coordinati a mamma e papà

Con l'inizio di dicembre parte ufficialmente il countdown per le feste ma, ormai da diversi anni a questa parte, i tempi sono stati "anticipati", tanto che al momento già da oltre un mese moltissime città sono state illuminate dalle più svariate luminarie. A essersi aggiunto alla lista a partire da ieri sera è stato il Principato di Monaco, dove, come richiesto dalla tradizione, ad accendere le luci di Natale sono il principe Alberto, la principessa Charlene e i loro figli gemelli Jacques e Gabriella. Cosa hanno indossato per un'occasione tanto speciale?

L'accensione dell'albero di Natale nel Principato di Monaco

Ieri sera la famiglia dei reali di Monaco ha inaugurato le luci natalizie della città, quelle che ogni anno vengono allestite in Piazza del Casinò a Monte Carlo, dove viene montato anche un gigantesco albero addobbato e 5 enormi palle di neve.

Piazza del Casinò a Monte Carlo

A premere il pulsante dorato, quello con cui si dà ufficialmente il via al periodo delle feste, sono stati i principi Jacques e Gabriella, che hanno rivelato le incredibili scenografie scelte per questo 2025. L'albero è stato adornato con 6.000 lucine, mentre nelle palle di neve sono state inserite delle adorabili scene natalizie. Subito dopo i due gemelli reali hanno incontrato Babbo Natale, scattandosi una foto di famiglia in sua compagnia.

La foto con Babbo Natale

I look natalizi dei principi monegaschi

Per un evento tanto atteso come l'accensione delle luci di Natale, i reali di Monaco non potevano che curare il loro stile nei minimi dettagli. I principini Jacques e Gabriella si sono vestiti in coordinato con i genitori, apparendo super chic. Alberto e il figlio hanno indossato la "divisa d'ordinanza", ovvero quella composta da completo elegante, camicia e giacca, mentre Charlene e Gabriella hanno preferito i cappottini bon-ton.

Charlene in Etro

La principessina è apparsa adorabile in bianco con vestitino e cappotto di panno in un tessuto tempestato di fili argentati e ha completato il tutto con ballerine e collant in tinta. Charlene, invece, si è protetta dal freddo con un maxi coat dress scampanato, un modello a stampa Paisley sui toni del marrone firmato Etro (prezzo 2.990 euro). I quattro tutti insieme non sono forse adorabili?