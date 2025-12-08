La romantica cartolina natalizia di Carlo e Camilla: perché è un inno all’amore
La cartolina natalizia per i royals è una tradizione consolidata che si ripete di anno in anno: è un modo per esprimere vicinanza e affetto, per ringraziare e fare gli auguri di buon Natale. Viene sempre scelta una foto simbolica che possa comunque essere rappresentativa: stavolta, per esempio, il re e la regina ne hanno scelta una particolarmente romantica. Si tratta di una foto scattata durante una ricorrenza speciale per loro, che diventa un modo per celebrare l'amore. Il biglietto è stato condiviso sui social e verrà personalmente firmato dalla coppia reale per essere poi spedito in tutto il mondo a familiari, amici, leader mondiali, enti benefici e organizzazioni.
La cartolina di Natale 2025 è la quarta da quando Carlo è diventato re e ha come protagonista una foto scattata ad aprile, incorniciata in un bordo rosso. All'epoca la coppia era in visita di Stato in Italia. Il biglietto d'auguri all'interno recita, scritto in rosso: "Vi auguriamo un felice Natale e un felice anno nuovo". Il Re, in piedi sulla sinistra, indossa un abito blu scuro e una cravatta grigia con fazzoletto nel taschino, mentre la Regina indossa un lungo abito bianco di Anna Valentine con una spilla appuntata sul lato sinistro (spilla tutt'altro che casuale).
L'immagine è stata scattata il 9 aprile dal fotografo Chris Jackson nel parco di Villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore britannico a Roma. Era una foto celebrativa, in onore del 20esimo anniversario di matrimonio del re e della regina. Camilla, infatti, indossava una spilla a forma di ramo di mughetto, progettata da Fabergé: quel fiore simboleggia la felicità coniugale in molte culture. Secondo la mitologia fu offerto da Zeus come regalo di nozze a sua moglie, Era.
Con questo ritratto scattato nel giorno dell'anniversario di matrimonio, la coppia ha sottolineato l'importanza dell'amore nelle nostre vite. Ed è un messaggio che si collega anche a quello del concerto di canti natalizi organizzato da Kate Middleton presso l'Abbazia di Westmister, descritto come "un momento per riflettere sull'importanza dell'amore in tutte le sue forme: all'interno delle famiglie, attraverso le amicizie, tra comunità o anche attraverso intensi momenti di connessione con gli sconosciuti".
Nonostante la relazione tra Carlo e Camilla sia stata ostacolata e chiacchieratissima, i due alla fine sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore. Dal loro primo incontro sono passati oltre 50 anni: era il 1972 a Cambridge. La storia clandestina di due amanti si è trasformata in una vita di coppia solida che ha sconfitto pettegolezzi, critiche, ostacoli e anche il passare del tempo, ottenendo dopo anni anche l'approvazione della regina Elisabetta.