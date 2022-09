Carlo e Camilla, la storia di un amore contrastato dal primo incontro al matrimonio Re Carlo III e la Regina Camilla si conoscono da oltre cinquant’anni: avevano appena 20 anni, infatti, quando fecero la loro conoscenza. Storia della loro unione che, al tempo, fece scandalo.

Poco prima della morte della Regina Elisabetta, erano ancora principe e principessa del Galles: ora sono invece Re Carlo III e la sua Regina Consorte Camilla Parker Bowles. La coppia si conosce da oltre cinquant'anni: avevano appena 20 anni, infatti, quando fecero la loro conoscenza. La loro unione, al tempo, fece scandalo. La stessa Royal Family non apparve felice della scelta di Carlo accomodando le cose fino ad organizzare un matrimonio proprio con Diana Spencer, di sangue blu e illibata (cosa che Camilla non era). Il resto è storia: quel matrimonio con Diana non sarebbe mai dovuto celebrarsi, perché Carlo amava Camilla e viceversa. Entrambi sono convolati a nozze molto tardi, nel 2005, quando finalmente la benedizione della Regina Elisabetta II è arrivata, annunciando Camilla come futura Regina Consorte.

Il primo incontro da giovanissimi

Carlo e Camilla Shand si organizzarono per la prima volta durante una partita di polo: era il 1970 e avevano rispettivamente 22 e 23 anni. Già all'epoca lei era legata ad Andrew Parker Bowles, ma pare che tra Carlo e Camilla fu colpo di fulmine, al punto da spingere la Famiglia Reale a prendere le dovute contromisure.

Perché Carlo e Camilla non si sono fidanzati ufficialmente

La storia di Carlo e Camilla è stata persino raccontata nel dettaglio in The Crown, la serie Netflix sulla vita della Regina e di tutta la Royal Family. Il loro fidanzamento fu impedito perché Camilla Shand – che aveva puntato Carlo anche per vendicarsi dei continui tradimenti del fidanzato con la principessa Anna – non rispondeva alle esigenze rigide della Famiglia Reale. Era già impegnata, non era illibata e fu per questo che Carlo fu mandato, in via cautelativa, in missione ai Caraibi. Al suo ritorno, Camilla si era già sposata con Andrew Parker Bowles.

I matrimoni con Andrew Parker Bowles e Diana

Questo ha presupposto un percorso molto tortuoso per il loro amore. Nel 1973, infatti, si celebra il matrimonio di Camilla e Andrew Parker Bowles. Da questo matrimonio nascono i figli Laura e Tom. Secondo le indiscrezioni, i due non hanno mai smesso di vedersi realmente neanche quando il futuro Re Carlo III decise di accogliere le pressioni della famiglia e sposare nel 1981 Diana Spencer, 19 anni e soprattutto illibata.

Un matrimonio "troppo affollato"

Lady Diana Spencer, sempre amata da tutti, parlò del suo matrimonio con il principe Carlo una volta finito, in una intervista alla BBC con Martin Bashir. La definizione che diede del suo matrimonio in quella occasione fece storia: “Be', eravamo in tre in questo matrimonio, quindi era un po' affollato”.

I divorzi e la relazione clandestina

Camilla e Carlo furono amanti durante i loro rispettivi matrimoni. Solamente nel 1992 si interruppe la relazione tra Diana e Carlo, con dichiarazione formale al Parlamento da parte del primo ministro John Mayer. Nel 1995, anche tra Camilla e Andrew Parker Bowles fu messa la parola fine. Nel 1999, Carlo e Camilla cominciarono a farsi vedere per la prima volta in pubblico.

Il matrimonio tra Carlo e Camilla nel 2005

Il matrimonio tra Carlo e Camilla si celebrò il 9 aprile 2005, posticipate di un giorno per permettere alla coppia di presenziare alle esequie di Papa Giovanni Paolo II. Camilla e Carlo si unirono in matrimonio secondo rito civile, ma fu una cerimonia low profile, come da protocollo in un caso straordinario come quello.

La benedizione della Regina Elisabetta

Proprio a febbraio, la regina Elisabetta II – durante il suo messaggio alla nazione per il Giubileo di platino – aveva benedetto l'unione tra Carlo e Camilla esprimendo il suo ‘sincero desiderio' che Camilla prendesse il suo titolo quando lei sarebbe morta. Una benedizione in piena regola "È mio sincero augurio che, quando il tempo arriverà, Camilla venga conosciuta come la regina consorte".