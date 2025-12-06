William e Kate vestiti coordinati coi principini al concerto di Natale: il significato dei look

William e Kate hanno preso parte assieme ai tre figli George, Louis e Charlotte all’annuale concerto di canti natalizi presso l’Abbazia di Westminster.

William e Kate coi figli

Anche quest'anno Kate Middleton si è data da fare per replicare un appuntamento a cui tiene molto, che organizza da diverso tempo: il concerto di canti natalizi presso l'Abbazia di Westminster. Alla serata Together at Christmas la principessa era accompagnata dal marito William e dai tre figli, Charlotte (12 anni), Louis (7 anni) e George (10 anni), tutti vestiti coordinati, incarnando lo spirito natalizio e l'unità familiare. Erano presenti anche i genitori della principessa del Galles, Carole e Michael Middleton; a sostenerla c'era anche il fratello James con la moglie Alizee. Sul fronte royal hanno preso parte Zara e Mike Tindall, la duchessa di Edimburgo, il principe Michael di Kent. Tra gli invitati, invece, gli attori britannici Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor e Hannah Waddingham con la cantante Katie Melua, chiamati a fare delle letture. In tutto c'erano circa 1600 persone.

I look della royal family

Nei look della royal family c'era una sorta di schema cromatico, volto a comunicare proprio un messaggio di condivisione, in linea col tema della serata. Il concerto, infatti, ha lo scopo di unire le persone, di far riscoprire i valori importanti, come si legge anche sul sito dell'Abbazia: "Un momento per riflettere sull'importanza dell'amore in tutte le sue forme: all'interno delle famiglie, attraverso le amicizie, tra comunità o anche attraverso intensi momenti di connessione con gli sconosciuti. Il servizio è un'opportunità per riconoscere e ringraziare le numerose persone in tutto il Paese che agiscono con amore nelle loro comunità, contribuendo a creare una società più coesa e connessa". Nello specifico, questa edizione era dedicata alla Duchessa di Kent, scomparsa a settembre.

William e Kate coi tre figli George, Charlotte, Louis

E sicuramente i look dei cinque esano coesi e connessi. Kate Middleton ha indossato un cappotto verde bosco di Catherine Walker (una delle sue stiliste preferite) con collo di pelliccia sintetica staccabile di Troy London. Ha aggiunto gonna midi plissettata in tartan rosso-verde impreziosita da piccoli cristalli di Miu Miu e bottoni frontali, stivali in pelle scamosciata nera di Ralph Lauren. Per dare un tozzo prezioso di luce ha aggiunto gli orecchini pendenti con stelle di Robinson Pelham, già visti in passato. Il cappotto era riciclato: lo stesso indossato per le celebrazioni natalizie del 2020, quando era ancora viva la regina Elisabetta.

Il principe William con George, Charlotte, Louis

La tonalità del cappotto era ripresa dalla cravatta di George, il primogenito, secondo in linea di successione al trono dopo il padre. Il piccolo indossava un completo blu navy in tinta con quello del fratellino Louis, con al collo una cravatta bicolor verde-blu, e col vestitino della sorella Charlotte, elegantissima nel suo abitino con colletto bianco. Look blu navy anche per il principe William. Il tema della connessione e della coesione era rispettato anche nell'allestimento dell'Abbazia, dominata da un albero di Natale decorato con catene di carta, create da ogni ospite lasciando un anello con il proprio nome.