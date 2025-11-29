Kate Middleton organizza il suo quinto concerto di Natale: qual è il tema dell’evento del 5 dicembre

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Christmas Carol Service per Kate Middleton è diventato una tradizione irrinunciabile. Questa del 2025 sarà la quinta edizione del concerto di canti natalizi e si svolgerà il 5 dicembre come di consueto presso l'Abbazia di Westminster. Together at Christmas è una celebrazione festosa all'insegna dell'amore. L'intera cerimonia, infatti, come si legge sul sito ufficiale dell'Abbazia: "Offrirà un momento per riflettere sull'importanza dell'amore in tutte le sue forme: all'interno delle famiglie, attraverso le amicizie, tra comunità o anche attraverso intensi momenti di connessione con gli sconosciuti. Il servizio è un'opportunità per riconoscere e ringraziare le numerose persone in tutto il Paese che agiscono con amore nelle loro comunità, contribuendo a creare una società più coesa e connessa". Insomma, proprio l'amore sarà una sorta di filo conduttore della serata, di tema portante per questo evento che si preannuncia memorabile, tra ospiti e sorprese.

I dettagli su Together at Christmas 2025

Alla cerimonia partecipano sia fedeli (circa 1600) che membri della famiglia reale. L'evento combina tradizione e modernità, ogni anno c'è sempre qualche novità nel programma, che la principessa stila con grande accuratezza e precisione, predisponendo tutto alla perfezione. Come sempre, i principi del Galles saranno presenti assieme ai tre figli: George, Charlotte, Louis. Tra gli ospiti anche Kate Winslet, incaricata di leggere al servizio accompagnata dal pianista Paul Gladstone Reid. Sarà presente un illustratore, che in tempo reale abbozzerà delle istantanee dell'atmosfera all'interno dell'Abbazia. Durante la funzione ci sarà spazio per la musica ovviamente, ma ci sarà anche un momento dedicato alla defunta duchessa di Kent, un tributo per una figura a cui Kate Middleton era molto legata.

Per quanto riguarda l'allestimento, gli ospiti entreranno attraverso un'installazione naturale creata dall'orticoltore Jamie Butterworth fatta con frutti, bacche e alberi intrecciati. All'interno ci saranno invece le corone donate dalla Royal Horticultural Society e dal fioraio Simon Lycett. Quest'anno è prevista anche la presenza di un Albero della Connessione, un albero simbolico per rappresentare la convivialità e i legami tra le persone.

Leggi anche La storia della tiara della regina Letizia: da regalo sgradito a pezzo forte della collezione reale

Tutto questo è anche un modo per riflettere sull'importanza della natura nelle nostre vite, sul suo potere in cui la principessa crede fermamente. Lo ha ribadito più volte di recente: ha spiegato di aver trovato grande giovamento nella natura, durante il periodo della malattia. Immancabili le candele. Per quanto riguarda le canzoni natalizie, saranno interpretate dal coro di Westminster Abbey, accompagnato da artisti. Confermati nella line-up: la cantautrice Katie Mel, il gruppo folk della Cornovaglia Fisherman's Friends e la cantante Griff .