Kate Middleton ricicla il cappotto per il Natale a Sandringham e il look nasconde un omaggio alle feste

La famiglia reale britannica mantiene, anche quest'anno, la tradizione di trascorrere il Natale nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, con la messa a St Mary Magdalene Church il 25 dicembre che raduna generazioni della monarchia per le celebrazioni natalizie. Anche quest’anno, in un clima che segue momenti di sfide personali e familiari, Kate Middleton ha partecipato accompagnata dal Principe William e dai loro tre figli, catturando l’attenzione non solo per la vicinanza con i suoi cari ma anche per la scelta del suo look, improntato su un cappotto molto speciale già visto in passato e su un accessorio carico di significato simbolico.

Il look di Kate Middleton a Sandringham, Norfolk

Il cappotto riciclato di Kate Middleton, un messaggio di sostenibilità per le feste

Per la tradizionale messa di Natale a Sandringham, Kate Middleton ha scelto un cappotto che ha già fatto la sua comparsa in altre occasioni pubbliche, incarnando così il concetto di stile sostenibile nella sua presenza pubblica. La principessa ha infatti usato il cappotto una prima volta per il suo ritorno sulla scena pubblica a gennaio 2025, quando ha visitato l'ospedale dov'era stata curata per cancro, il Royal Marsden a Chelsea; una seconda volta invece ad agosto 2025 per l'annuale raduno della famiglia reale a Balmoral.

Giacca–Cappotto Blazé Milano

Il capo è un modello midi Lahloo Anyway in tartan marrone di Blazé Milano, un marchio italiano amatissimo dalla Principessa per la sua combinazione di eleganza classica e qualità sartoriale. Il costo stimato si aggira intorno ai 2000 euro (1800 sterline) o più, posizionando il capo nel lusso relativamente accessibile. Il look è poi completato da stivali color cioccolato e una sciarpa in seta marrone e biege e incarna in questo modo un’eleganza sobria e ricercata. L’uso di un capo già noto al pubblico non è solo una scelta estetica, ma anche un modo per ricordare come il riutilizzo possa inserirsi nella moda contemporanea senza rinunciare alla raffinatezza, persino quando si tratta della principessa del Galles.

Kate Middleton a Sandringham, Norfolk

Il significato del look di Kate Middleton

Accanto al cappotto, per l’occasione la Principessa è apparsa con un fascinator color cioccolato decorato con un motivo a forma di fiocco di neve, realizzato da Juliette Millinery, che ha dato all’outfit un tocco festivo e personale. Questo copricapo non è solo un accessorio di stile: nella tradizione della famiglia reale, infatti, la scelta di un particolare tipo di cappello o fascinator può riflettere rispetto per l’occasione e per le origini culturali, oltre che essere un modo per celebrare lo spirito stagionale, con la fantasia a fiocco di neve che richiama appunto l’atmosfera del periodo natalizio.

La famiglia Reale inglese partecipa alla messa di Natale a Sandringham

Il look di Kate Middleton a Sandringham non è quindi solo una scelta di stile, ma porta con sé messaggi simbolici e culturali. Il cappotto firmato Blazé Milano può essere letto come un omaggio alla cultura scozzese da parte della Principessa del Galles, mentre i toni marroni permettono di risaltare, mantenendo allo stesso tempo l’eleganza sobria tipica della famiglia reale. La scelta del marchio Blazé, noto per i suoi capi simbolo di potere, eleganza e tradizione, sottolinea come ogni dettaglio del suo outfit rifletta autorevolezza e rispetto per le occasioni ufficiali. Inoltre, il look sembra veicolare un messaggio più personale: dopo che sua figlia, la Principessa Charlotte, ha partecipato attivamente a eventi pubblici, Kate Middleton attraverso la sua scelta stilistica sembra che stia gradualmente lasciando spazio alla bambina. In questo senso, cappotto, colori e accessori diventano un linguaggio visivo che unisce tradizione, eleganza e dinamiche familiari.