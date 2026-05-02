Il nuovo cane di William e Kate è un cocker spaniel di nome Otto

Il principe William e Kate Middleton hanno un nuovo cane. Si chiama Otto ed è un cocker spaniel di un anno: ecco la sua prima foto social.

La Royal Family continua ad allargarsi ma questa volta non c'entrano nulla gravidanze e matrimoni: il principe William e Kate Middleton hanno accolto in casa un nuovo cagnolino e lo hanno rivelato sui social, dove hanno condiviso un adorabile primo piano del cucciolo. Così facendo, i principi del Galles hanno ancora una volta messo in mostra il loro animo "umano", dando prova di essere una famiglia assolutamente "comune" nonostante la posizione elevata che occupano nella linea di successione al trono.

Cosa significa il nome Otto

"Benvenuto in famiglia, Otto! Oggi compi 1 anno", con queste parole i principi del Galles hanno annunciato ufficialmente di aver accolto un nuovo cane in casa. Kate Middleton ne aveva già parlato qualche mese fa, facendo riferimento al fatto che fosse un cucciolo di soli otto mesi, ma fino a quel momento aveva tenuto il nome segreto. Ora, invece, le cose sono cambiate: gli eredi al trono hanno rivelato che hanno chiamato il cucciolo Otto, nome di origini germaniche che significa "ricchezza", "possesso" e "prosperità". La scelta sarebbe stata tutt'altro che casuale, visto che si tratta di un appellativo associato per convenzione alla nobiltà.

Il cagnolino Otto

I cocker spaniel sono i cani preferiti di William e Kate

Otto è un cocker spaniel color cioccolato nato esattamente un anno fa da Orla, la cagnolina di Kensington Palace che ha avuto una cucciolata. A fotografarla nel suo primo ritratto social è stata Kate Middleton, che ha saputo lasciar emergere tutta la sua bellezza e la sua dolcezza. Non è la prima volta che William e Kate hanno un cucciolo di questa razza, fino al 2020 nella loro famiglia c'era anche Lupo, il cocker ricevuto da James Middleton come regalo di nozze. Prima che morisse improvvisamente, i due avevano, inoltre, adottato anche Orla per fargli compagnia. Insomma, i cocker spaniel sembrano essere in assoluto i cuccioli preferiti dei principi del Galles: riusciranno a diventare noti come i corgi della regina Elisabetta II?