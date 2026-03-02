stile e Trend
Kate Middleton pronta per la vita da regina: cosa ha indossato per il suo primo discorso in gallese

Kate Middleton ha tenuto il suo primo discorso in gallese col marito William: cosa ha indossato per questo momento storico?
A cura di Valeria Paglionico
Il principe William e Kate Middleton sono continuamente impegnati tra diversi eventi istituzionali, ai quali partecipano come rappresentanti della corona britannica nell'attesa di salire sul trono. Qualche giorno fa erano stati in Galles per una visita ufficiale (e la principessa ne aveva approfittato per rendere omaggio al paese con un fiore giallo agganciato al cappotto), mentre nelle ultime ore sono diventati protagonisti di un video passato già alla storia, il motivo? È la prima volta che i due parlano in gallese: ecco perché lo hanno fatto e cosa ha indossato Kate per questo momento storico.

Perché Kate Middleton e William hanno parlato in gallese sui social

Kate Middleton e William sono i principi del Galles e, in quanto tali, devono saper parlare la lingua locale ma è solo nelle ultime ore hanno dato l'ennesima prova di saper ricoprire il ruolo in modo impeccabile: in occasione di St. David, il santo patrono del paese, hanno pronunciato il loro primo discorso in gallese. “A tutti in Galles, un felicissimo giorno di St. David. Il Galles è molto vicino ai nostri cuori e non vediamo l’ora di fargli visita. È un paese meraviglioso, con una storia ricca e persone meravigliose. Vi auguro una giornata di festa con la famiglia e gli amici”, hanno dichiarato i due. I sudditi hanno fatto i complimenti soprattutto a Kate, affermando che "sembra una vera gallese".

Kate Middleton in Alessandra Rich
Kate Middleton in Alessandra Rich

Il look riciclato di Kate Middleton

Per un momento tanto leggendario Kate Middleton poteva mai rinunciare a un look super glamour? Assolutamente no, anzi, è riuscita ancora una volta a dare il meglio di lei in fatto di stile sfoggiando un abito midi di Alessandra Rich, un modello a scamiciata con la gonna plissettata, le maniche a palloncino e il colletto Peter Pan, la cui particolarità sta nella stampa pied de poul nera e rossa che lo ricopre all-over. Il dettaglio che non è passato inosservato? La principessa lo ha riciclato, dandogli una "nuova vita". Per completare il tutto ha scelto gli orecchini Trinity di Cartier da oltre 1.800 euro e una collana d'oro della sua collezione privata. Non ha rinunciato al narciso giallo agganciato al petto, il fiore simbolo del Galles che le ha permesso di rendere omaggio al paese che le ha donato il titolo reale.

Perché Kate Middleton in Galles ha indossato dei narcisi gialli sul cappotto
Alessandra Rich
Alessandra Rich
