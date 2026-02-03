Kate Middleton fa visita all’azienda tessile resa famosa da Meghan Markle

Kate Middleton in Galles ha fatto visita alla fabbrica di un brand la cui fama è esplosa grazie a Meghan Markle, che aveva indossato un loro paio di jeans.

Kate Middleton in visita a Hiut Denim

La principessa Kate Middleton ha trascorso la giornata di martedì in Galles. Prima è stata presso Melin Tregwynt, un lanificio del Pembrokeshire che si avvale di tecniche di tessitura artigianale, in attività addirittura dal 1841. È noto soprattutto per le sue calde coperte e i plaid in lana. Come è solita fare, ha parlato con gli impiegati e si è cimentata in prima persona al telaio, imparando il processo di lavorazione a doppio tessuto delle coperte.

Poi si è spostata da Hiut Denim, un'azienda a conduzione familiare con sede a Cardigan fondata e gestita dai coniugi David e Clare Hieatt. Producono jeans fatti a mano su ordinazione dal 2012, con prezzi che vanno dai 150 alle 300 sterline. Questo brand ha qualcosa a che fare con Meghan Markle.

Il marchio, infatti, è stato reso famoso proprio dalla duchessa: era il 2018 ed era la sua prima visita reale ufficiale in Galles. In quell'occasione si era recata al Castello di Cardiff con il Principe Harry, indossando un paio di jeans skinny a vita alta. Finì col portare l'attenzione del mondo intero sull'azienda. Le donne della royal family, infatti, attirano sempre molta curiosità in merito ai loro look. Kate Middleton in particolare è una delle royal meglio vestite: non a caso si parla di "effetto Kate".

Tutto ciò che indossa va subito sold out, perché tutti vogliono imitarla. Quando era ancora a Palazzo, anche Meghan Markle era apprezzata per il suo stile così raffinato e chic. Nel 2018 fu dunque lei a innescare il cosiddetto "effetto Markle". Tutti volevano i suoi stessi jeans skinny a vita alta. "Avevamo la stampa mondiale in casa" commentò l'azienda alla BBC, stupida dall'attenzione che la duchessa era riuscita a portare su di loro, facendoli conoscere al mondo intero.

Il cappotto indossato oggi da Kate Middleton in Galles è firmato Melin Tregwynt: è un cappotto tartan arancione fatto su misura, sfoggiato per celebrare la tradizione, la creatività e l'artigianato locale, che va tutelato e sostenuto per poter sopravvivere. Questo settore è molto caro alla principessa, ci tiene a tenere alta l'attenzione e a dare visibilità alle piccole realtà del territorio. Il mese scorso si è recata presso uno studio di tessitura a Stirling, in Scozia. Durante il 2025 ha visitato aziende tessili nel Carmarthenshire, nel Suffolk, nel Kent e nella contea di Tyrone.

Forse la sua sensibilità verso questo mondo deriva dal fatto che i suoi antenati paterni erano proprietari della William Lupton & Co, un commerciante e produttore di lana con sede a Leeds. La principessa ha completato il look con un dolcevita in cashmere verde oliva N. Peal, un paio di pantaloni coordinati di Victoria Beckham e scarpe di Gianvito Rossi. Per celebrare la visita, Kate Middleton ha ricevuto in dono dal marchio il primo paio di pantaloni "Mari", un nuovo modello da donna che verrà lanciato ad aprile, insieme a un paio di jeans per il Principe William.