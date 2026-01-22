Il nuovo cappotto tartan di Kate Middleton è la sua prima creazione da “stilista”

Kate Middleton e il principe William sono alle prese con il loro primo viaggio reale dell'anno: sono in Scozia per visitare le città di Stirling e Falkirk e stanno partecipando a una serie di eventi ufficiali che hanno l'obiettivo di dare risalto alle tradizioni artigianali locali. Ieri, ad esempio, si sono recati al laboratorio di Radical Weavers, una associazione specializzata nella realizzazione del tessuto tartan, eccellenza scozzese, e la principessa ha provato personalmente a creare un iconico capo a quadroni. La cosa che in pochi sanno è che il look scelto per l'occasione non era solo un omaggio al paese ospitante, era anche la sua prima creazione da "stilista".

Chi ha firmato il cappotto tartan di Kate Middleton

Per l'arrivo a Stirling Kate Middleton ha sfoggiato un look che non è passato inosservato. Ha abbinato un maglione nero a collo alto di Zara a una gonna lunga a pieghe di Le Kilt x Johnstons of Elgin, completando il tutto con un paio di stivali di camoscio in tinta di Gianvito Rossi. La chicca dell'outfit è il cappotto, un maxi coat dress firmato Chris Kerr, uno dei più noti sarti di Savile Row, che da decenni gestisce la più antica sartoria su misura di Soho. Quello indossato da Kate è un modello dalla silhouette avvitata e con l'abbottonatura doppiopetto, decorato all-over con una originale stampa tartan sui toni del blu e verde bosco. La scelta non è stata fatta a caso: il tartan è il tessuto simbolo della Scozia e Kate non poteva non rendergli omaggio con stile.

Kate Middleton e il principe William a Stirling

Kate Middleton diventa stilista

La cosa che nessuno immagina è che a ideare l'iconica stampa è stata proprio la principessa. Il cappotto è stato firmato dal celebre sarto di Savile Row ma il tartan è stato progettato da Kate in collaborazione con un'azienda tessile scozzese, la Johnstons of Elgin, titolare anche di un Royal Warrant (il riconoscimento concesso alle aziende fornitrici della Royal Family, che quest'anno verranno assegnati anche da Kate). La principessa ha voluto declinare l'icona stampa a quadroni sui toni del blu, rendendo omaggio alla bandiera scozzese e facendo inconsciamente riferimento al suo leggendario anello di fidanzamento col maxi zaffiro. Insomma, Kate Middleton sembra aver superato a pieni voti la sua prima "prova da stilista". In quante prenderanno ispirazione da lei per affrontare l'inverno con stile?

