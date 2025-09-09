L’abito tartan di Kate Middleton è il look perfetto per il back to school

Kate Middleton è tornata in pubblico per celebrare il terzo anniversario della morte della regina Elisabetta II e ne ha approfittato per sfoggiare un look in pieno stile back to school: ecco chi ha firmato il suo abito tartan.

Settembre è da sempre associato alle fine delle vacanze e al ritorno a scuola, anche quando si diventa adulti e il mondo accademico è solo un lontano ricordo. Che si abbiano o meno figli che tornano tra i banchi, non importa, l'inizio dell'autunno è sinonimo di "back to school" e le mode da seguire non possono che essere a tema con questo nuovo inizio. Lo sa bene Kate Middleton, che proprio nelle ultime ore ha proposto un look perfetto da imitare per l'inizio di una nuova stagione professionale: ecco chi ha firmato il suo adorabile abito tartan.

Il look tartan che richiama le divise scolastiche

Ieri pomeriggio Kate Middleton ha accompagnato il principe William a Sunningdale, dove insieme hanno fatto visita alla filiale locale del Women's Institute, il motivo? Celebrare il terzo anniversario della morte della Regina Elisabetta II. Sebbene la principessa fosse già tornata in pubblico in due diverse occasioni, questa volta ha lasciato trionfare il bon-ton. Messi da parte gli abiti casual e i completi mannish, ha proposto un look che si rivelerà perfetto per uno stile back to school all'insegna dell'eleganza, visto che grazie alla stampa principe di Galles sui toni del grigio richiama le classiche uniformi da scuola ma con un tocco glamour.

Il look tartan di Kate Middleton

Chi ha firmato l'abito a quadri di Kate Middleton

La principessa inglese si è affidata ad Alessandra Rich, una delle sue stiliste preferite, sfoggiando un abito midi con gonna alla caviglia, maniche corte a sbuffo, colletto Peter Pan e bustier smanicato con una sorta di peplo all'altezza della vita, la sua particolarità?

Leggi anche Kate Middleton in versione business woman: il nuovo look con tailleur e borsa griffata da 5mila euro

Kate Middleton in Alessandra Rich

È decorato all-over con una stampa tartan. Per completare il look back to school Kate Middleton ha scelto un paio di pumps col tacco a spillo in pelle pitonata antracite di BOSS e ha aggiunto un tocco scintillante con degli orecchini con diamanti e topazi di Kiki McDonough. In quante prenderanno ispirazione da lei per i primi eventi professionali di settembre?