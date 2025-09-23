Kate Middleton dà il via all’autunno: il primo look di stagione è con cappotto e camicia bon-ton

Kate Middleton è tornata in pubblico, lo ha fatto per visitare gli alunni di una scuola a Southport e ne ha approfittato per sfoggiare il suo primo look dell’autunno: ecco cosa ha indossato per inaugurare la stagione.

Nuova uscita pubblica per il principe William e Kate Middleton, che proprio nelle ultime ore hanno incontrato gli alunni della Farnborough Road Infant and Junior School, a Southport, per ricordare Elsie Dot Stancombe, la bambina di 7 anni uccisa lo scorso luglio all'interno dell'istituto durante un corso di danza a tema Taylor Swift. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la principessa che, oltre a parlare con dolcezza ai bambini presenti, ne ha anche approfittato per dare il via all'autunno con stile: ecco cosa ha indossato per inaugurare la nuova stagione.

Kate Middleton in grigio a inizio autunno

Durante le vacanze estive era stato annunciato che Kate Middleton avrebbe ridotto drasticamente i suoi impegni istituzionali ma a quanto pare si trattava di una decisione "temporanea". Ad oggi, infatti, la principessa appare spesso in pubblico in rappresentanza della corona britannica, dando prova di essersi lasciata definitivamente alle spalle il momento difficile vissuto a causa del cancro. Come ha dato il via all'autunno 2025? Con un look che sembra essere destinato a fare tendenza. Ha lasciato nell'armadio i completi casual e gli abiti da regina, per fare visita alla scuola di Southport ha mixato alla perfezione eleganza e bon-ton. Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo dal taglio classico a un lungo cappotto di lana firmato Jigsaw, entrambi in grigio scuro, il colore simbolo della stagione fredda.

Kate Middleton con cappotto Jigsaw

La camicia preferita di Kate Middleton

A fare la differenza non sono stati né i tacchi a spillo, né la borsetta coordinata di Smythson, quanto piuttosto la camicia. Si tratta di un modello in delicata seta rosa confetto, la cui particolarità sta nell'abbottonatura con il fiocco bon-ton al collo. Non è la prima volta che Kate indossa una camicia simile, anzi, sembra averne moltissime nei colori più svariati, a prova del fatto che quel tocco super chic la rende uno dei suoi capi preferiti. La principessa ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto il nuovo colore biondo e lasciando intravedere appena gli orecchini con le perle.