Kate Middleton incantevole vestita di pizzo: alla cena di Stato indossa la tiara preferita di lady Diana

William e Kate

Con una cena ufficiale di Stato presso il castello di Windsor, la famiglia reale ha dato il benvenuto al presidente Donald Trump e sua moglie Melania. Oltre a re Carlo e consorte, c'erano anche William e Kate. Al sontuoso banchetto erano presenti circa 160 ospiti, seduti a un tavolo lungo 50 metri: il primo ministro britannico Keir Starmer, Rupert Murdoch del Wall Street Journal, Tim Cook di Apple per fare solo alcuni nomi. La principessa ha incantato tutti con la sua eleganza, elogiata anche dal presidente degli Stati Uniti.

Il look di Kate Middleton alla cena di Stato

Kate Middleton ha fatto il suo ingresso nella St.George's Hall di Windsor per il ricevimento con un look da vera principessa che ha convinto tutti. Sicuramente le sue scelte di stile in questi anni sotto i riflettori hanno contribuito a farla amare così tanto dagli inglesi, che la considerano la perfetta futura regina. La sua eleganza, il suo essere raffinata in ogni circostanza, la capacità di aderire al dress code in modo impeccabile, gli iconici look bon ton coi cappottini colorati l'hanno resa inconfondibile. E non si è smentita nella serata in onore del presidente e della first lady. Quest'ultima ha scelto un vestito giallo che è stato molto criticato, che però era una vera e propria dichiarazione di intenti.

Kate Middleton in Phillipa Lepley

La principessa, invece, ha messo in risalto tutto il suo charme con una creazione personalizzata realizzata per lei da Phillipa Lepley, stilista britannica vicina agli ambienti reali e famosa per i lussuosi e romantici abiti da sposa. L'abito in pizzo Chantilly ricamato a mano color oro champagne è caratterizzato da un collo alto dall'aspetto molto regale, con sopra un abito in crêpe di seta. La principessa ha abbinato un paio di scarpe Aquazzurra, pochette color avorio firmata Anya Hindmarch. Immancabile la fascia reale con relative spille, in rappresentanza del Regno Unito e in segno di rispetto per il leader americano presente. Infine ha aggiunto gli orecchini della regina Elisabetta II e la tiara tanto amata da lady Diana.

Regina Camilla, Re Carlo, Donald Trump e Melania Trump

La storia della tiara Nodo d'Amore

La tiara di diamanti e perle si chiama Nodo d'Amore (Cambridge Lover's Knot): è quella indossata più frequentemente dalla principessa, la stessa che aveva sul capo a inizio anno, durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron. Era una delle preferite della principessa Diana. Fu creata per la regina Mary nel 1914 da Maison Garrard utilizzando gioielli già in possesso della famiglia reale.

Kate Middleton e Michael Boulos

Sembra che il design sia ispirato a quello della corona della Principessa Augusta d'Assia, l'originale Tiara Cambridge Lover's Knot, che dovrebbe appartenere a una collezione privata sconosciuta. Con la morte della regina Mary, la corona è passata nelle mani di sua nipote Elisabetta II, tramandata a Diana come regalo di nozze e ora l'ha ereditata Kate Middleton. Si dice che fosse la preferita di lady Diana, nonostante a causa del suo peso le facesse sempre venire mal di testa. Dopo la prematura morte della principessa, nel 1997, la tiara non fu più vista in pubblico fino al 2015, quando Kate Middleton la indossò per un ricevimento ufficiale a Buckingham Palace.