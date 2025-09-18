Melania Trump criticata per il vestito giallo alla cena di Stato, ma il look nasconde un messaggio

Melania Trump

Un vestito non è mai solo un vestito, soprattutto in certe occasioni. Lo sa bene Melania Trump, perfettamente consapevole di quanto un look possa essere significativo e di quanto potere comunicativo abbia. Non è sfuggita la scelta insolita fatta per la cena di Stato con la royal family. Sui social la first lady è stata criticata per il suo look, di un colore decisamente sgargiante, apparentemente poco adatto per quel tipo di situazione così elegante e istituzionale. Eppure, lo ha indossato per un motivo ben preciso.

Il significato del look di Melania Trump

Melania Trump al suo atterraggio a Londra assieme al presidente Donal Trump è scesa dall'aereo indossando un iconico e inconfondibile trench Burberry color sabbia. È stata la prima scelta simbolica di questi giorni nel Paese europeo. Era un chiaro omaggio a un capo simbolo della tradizione fashion inglese e a una delle sue Maison più famose nel mondo. Significativo anche il secondo look, per l'incontro con William e Kate: tailleur Dior (nuovamente un brand europeo e non ameriano) con cappello viola a tesa larga che le copriva il viso. Lo ha scelto sia in quanto accessorio caro al dress code royals, sia per lanciare un messaggio. "Vuole che tutti gli occhi siano puntati su suo marito e sui suoi piani mentre è qui" ha spiegato alla BBC la stylist delle celebrità Marian Kwei.

Regina Camilla, Re Carlo, Donald Trump, Melania Trump

Impossibile che passasse inosservato l'outfit scelto per un momento cruciale, di questa visita di Stato. Il presidente degli Stati Uniti e la sua consorte sono stati ospitati al Castello di Windsor per una cena offerta da Re Carlo e dalla Regina Camilla. La first lady ha indossato un abito giallo con spalle scoperte firmato Carolina Herrera abbinato a maxi cintura lilla e orecchini pendenti con smeraldi e diamanti. La scelta di stile della 55enne ha suscitato scalpore sui social media.

Melania Trump in Carolina Herrera

Molti hanno espresso disappunto per il colore del vestito, in particolare; troppo sgargiante, quasi "stonato" in quel contesto così elegante. Eppure dietro un'apparente "stranezza" l'abito era invece perfetto, giusto per il messaggio che si voleva comunicare. "La sua scelta di una tonalità così audace e di una tavolozza di colori contrastanti esprime chiaramente il modus operandi di Trump, che continuerà a fare le cose a modo suo": lo ha spiegato alla BBC Marian Kwei.