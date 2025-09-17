Il significato del cappello di Melania Trump durante l’incontro con William e Kate

Donald Trump è in visita nel Regno Unito con la moglie Melania Trump. La coppia è arrivata martedì sera ed è stata immediatamente accompagnata a Winfield House, la residenza dell'ambasciata americana in Regent’s Park, a Londra. Oggi invece hanno raggiunto il castello di Windsor, dove hanno incontrato re Carlo e consorte, ma anche i principi del Galles. Il look della first lady non era affatto una scelta di stile casuale, ma nasconde dei significati ben precisi.

Cosa nasconde il look di Melania Trump

Una visita di Stato è un evento importante, dove nulla è lasciato al caso: ciò che si dice, come ci si comporta, come ci si veste. Ogni dettaglio conta, compreso un semplice cappello. E un colore al posto di un altro può fare la differenza, così come affidarsi a un brand piuttosto che un altro. Analizzando l'outfit di Melania Trump appare chiaro quanto la first lady sia perfettamente consapevole di tutto ciò. Ha approfittato del viaggio a Londra per lanciare un messaggio. Impossibile non notare immediatamente il vistoso cappello a tesa larga. C'è stato un momento imbarazzante col cappello protagonista: il presidente si è avvicinato per baciarla, ma la tesa larga glielo ha impedito.

Questo accessorio è particolarmente caro agli inglesi, un tocco di stile irrinunciabile nelle occasioni più importanti. La first lady ha sicuramente voluto omaggiare il dress code reale, inserendolo nel suo look, come sempre molto rigoroso. Ha scelto un intramontabile tailleur grigio scuro di Dior: non un brand americano, dunque. La stylist delle celebrità Marian Kwei ha spiegato alla BBC cosa si nasconde dietro queste scelte. "Il cappello di Melania non è un caso" ha detto. Ha quindi spiegato che si tratta di una presa di posizione ben precisa e lo si evince dal fatto che il cappello vada a nasconderle il viso.

"Vuole che tutti gli occhi siano puntati su suo marito e sui suoi piani mentre è qui" ha aggiunto. Decisiva, in questo, è la scelta del colore. Il viola del cappello, infatti, è perfettamente abbinato al viola della cravatta del presidente. Quest'ultimo ha rinunciato alla sua inconfondibile cravatta rossa stavolta. "È un segno di sostegno al programma del marito durante questa visita di Stato" ha concluso l'esperta. Non a caso, Melania Trump martedì ha messo piede sul suolo britannico indossando il capo di moda più britannico che esista: un trench Burberry, proprio in segno di rispetto e vicinanza al Paese ospitante.