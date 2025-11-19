Quando la moda è anche diplomazia: perché Melania Trump ha scelto un abito verde

Donald Trump ha accolto martedì il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman alla Casa Bianca. Accanto al Presidente degli Stati Uniti c'era sua moglie Melania, una donna dallo stile estremamente sofisticato. La first lady ha spesso usato la moda per lanciare dei messaggi, consapevole di quanto potere comunicativo possa nascondere una scelta di stile piuttosto che un'altra. L'immagine, il modo in cui ci si mostra, dice sempre qualcosa e lei è attenta al tipo di messaggio che viene veicolato. Melania Trump lo ha fatto capire in più di un'occasione. Stavolta, per esempio, sembra abbia voluto puntare sulla diplomazia, sfruttando l'abito per questione di "rapporti" tra Stati.

Il significato dell'abito verde di Melania Trump

La moda non è mai solo moda e Melania Trump lo ha dimostrato nuovamente. All'arrivo del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, la first lady lo ha accolto per la cena di gala con indosso un abito verde smeraldo dello stilista libanese Elie Saab. È una creazione di gran classe: un vestito strapless a colonna con spacco, leggermente plissettato sul corpetto e sulla gonna, una lavorazione "arricciata" che gli dona un effetto scultoreo molto elegante.

Melania Trump in Elie Saab

Costa 3350 dollari ed è un capo che rispecchia molto lo stile glamour della first lady, che sa passare con disinvoltura da look chic ad outfit estremamente rigorosi, ma riuscendo sempre a catturare l'attenzione. Il colore verde intenso dell'abito potrebbe essere visto come un omaggio all'Arabia Saudita, dunque una scelta di stile ben precisa, che conferma la sua attenzione per la moda come strumento di comunicazione e di potere.

Leggi anche Cosa ha indossato Melania Trump all'Onu: la first lady sceglie due brand italiani

Anche in passato ha giocato in questo modo: durante la visita di Stato nel Regno Unito nel 2019, al cospetto della defunta regina Elisabetta II e della famiglia reale sfoggiò un abito midi bianco Gucci con una stampa a tema londinese (c'erano il Big Ben, la Torre di Londra, il Tower Bridge). Era un chiaro omaggio alla capitale. Ma è solo uno dei tanti esempi possibili, quello forse più eclatante.

Più di recente ha stupito tutti con un capello indossato in presenza di William e Kate, ben calato sugli occhi, proprio per tenere gli occhi indiscreti alla larga. E che dire del tanto criticato vestito giallo alla Cena di Stato coi royals, una scelta cromatica audace che però rifletteva la linea della presidenza Donald Trump. Melania Trump sa come muoversi tra dichiarazione di stile e dichiarazione di intenti, dimostrandosi molto consapevole del proprio ruolo e della propria immagine. Sa come attirare l'attenzione, sa come fare per sviare invece gli occhi altrui, sa come comunicare rigore e quando esprimere femminilità o viceversa autorità.