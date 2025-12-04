La tiara di diamanti indossata dalla regina Camilla alla cena di Stato è un omaggio a Elisabetta II

Ieri sera Buckingham Palace ha aperto le sue porte per ospitare il banchetto di Stato organizzato in onore di Frank-Walter Steinmeier, Presidente della Repubblica Federale di Germania. Al fianco di re Carlo III non poteva mancare Camilla, che ne ha approfittato per rispolverare una delle sue tiare preferite. Elegantissima in un lungo abito verde smeraldo di Fiona Clare, è riuscita a fare "concorrenza" alla principessa Kate Middleton, anche lei presente all'evento con una corona reale d'oro e diamanti. Qual è la storia e il significato del diadema sfoggiato dalla sovrana?

Come è nata la tiara indossata dalla regina Camilla alla cena di Stato

La tiara indossata dalla regina Camilla alla cena di Stato col Presidente tedesco si chiama The Girls of Great Britain and Ireland Tiara ed è un potente simbolo di sovranità che la monarca ha ereditato dalla compianta Elisabetta II. Le sue origini risalgono al 1893, quando la gioielleria Garrard creò il prezioso per la regina Mary. Nel 1947 venne ereditato dall'allora principessa Lilibet, che a partire dal 1952, anno di inizio del suo regno, cominciò a indossarla spesso durante i suoi impegni da sovrana, dalle apparizioni pubbliche ai ritratti ufficiali. Da allora divenne l'emblema della nuova era elisabettiana, tanto da essere comparsa anche sulla banconota da 5 sterline con l'immagine di Elisabetta II.

Carlo e Camilla alla cena di Stato

Tutte le modifiche apportate alla corona reale

La tiara così come la vediamo oggi non è la stessa di quella creata per la regina Mary oltre 30 anni fa. L'originale aveva una fascia di diamanti e motivo a volute, sormontato da raffinate perle a goccia. Venne pensata per essere "trasformabile", dunque per essere indossata sia come corona che come collana. Nel 1914 la sovrana chiese a Garrard di fare delle modifiche: volle sostituire le perle barocche con dei diamanti e separare la fascia dalla base, così da poterla sfruttare anche come fascia per capelli. Nel 1969 Elisabetta II fece una nuova modifica: riunì le due parti del prezioso ma mantenendo intatto il motivo di diamanti rotondi e a losanga sulla base, ispirato al motivo Garrard Windsor. Camilla l'ha indossata tre volte da quando è diventata regina e in ogni occasione è come se avesse voluto portare al suo fianco la compianta Elisabetta II.