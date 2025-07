video suggerito

Kate Middleton, il primo banchetto di Stato dopo la malattia: abito rosso e tiara di Lady Diana Era da prima della malattia che Kate Middleton non partecipava a un banchetto di Stato ma ieri sera le cose sono cambiate: ha partecipato alla serata di gala che si è tenuta a Windsor con Emmanuel e Brigitte Macron. Chi ha firmato l'abito rosso che ha sfoggiato?

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton si è ormai lasciata alle spalle il momento difficile vissuto a causa del cancro e ha ripreso la sua "normale" routine quotidiana fatta di apparizioni pubbliche e impegni reali. Ieri, ad esempio, ha partecipato a un banchetto di Stato organizzato al castello di Windsor per accogliere il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte. Sebbene abbia presenziato spesso a serate di gala di questo tipo, quella di ieri è stata decisamente più speciale, il motivo? Era dalla fine del 2023 che non vi prendeva parte, dunque da qualche mese prima dell'annuncio della malattia. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

Chi ha firmato l'abito rosso di Kate Middleton al banchetto di Stato

Al suo primo banchetto di Stato dopo la malattia Kate Middleton non poteva che apparire glamour e raggiante, rispettando alla perfezione il dress code "white tie", ovvero il massimo della formalità. Per l'occasione si è affidata a una delle sue stiliste preferite, Sarah Burton (l'ex direttrice creativa di Alexander McQueen), e ha sfoggiato un lungo abito rosso di Givenchy, un modello in delicato tulle scivolato con la gonna morbida, un drappeggio che segna il punto vita e il bustier aderente che si apre in due maxi maniche che diventano mantello. Per completare il tutto ha scelto un paio di pumps color burgundy di Jimmy Choo, una clutch in tinta di Givenchy e dei pendenti di diamanti chandelier Geville.

La tiara dei nodi d'amore indossata da Kate Middleton

A fare la differenza nel look di Kate non poteva che essere la tiara, accessorio imposto dal dress code alle rappresentanti della corona inglese ai banchetti di Stato. Per brillare alla serata di gala la principessa ha scelto uno dei diademi più amati della collezione reale, la Lover's Knot Tiara, la tiara dei nodi d'amore, un capolavoro di diamanti e perle che in passato fu indossata dalla regina Mary e dalla regina Elisabetta II, nonché da Lady Diana, che la considerava la sua preferita. Non sono mancati la fascia e i fiocchi sul petto, tutti decorati col ritratto di re Carlo III, simbolo dell'appartenenza all'Ordine della Royal Family. Kate Middleton è tornata e ancora una volta ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di eleganza.

