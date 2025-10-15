Kate Middleton in Irlanda col suo cappotto preferito dell’autunno: perché è un omaggio a Lady Diana

Kate Middleton ha organizzato a sorpresa col principe William un mini tour reale in Irlanda del Nord. Complice il meteo nuvoloso e uggioso, la principessa ha rispolverato il suo cappotto preferito dell’autunno: ecco qual è.

A pochissime settimane dal trasferimento nella nuova casa di Forest Lodge, il principe William e Kate Middleton hanno trovato modo e tempo di organizzare un tour reale. Ieri pomeriggio sono arrivati a sorpresa in Irlanda del Nord, dando il via alla visita ufficiale al paese. I due sono stati in un centro di addestramento dei pompieri da poco inaugurato a Cookstown, nella contea di Tyrone, e successivamente hanno fatto un salto in una fattoria di lino ecosostenibile. Complice il meteo nuvoloso e uggioso, la principessa ha sfoggiato un look in perfetto stile autunnale rispolverando il Barbour, il suo cappotto preferito: per quale motivo il capo nasconde un omaggio a Lady Diana?

Il look sui toni del Mocha Mousse di Kate Middleton

Per la visita ufficiale alla fattoria di Long Meadow Kate Middleton ha mixato alla perfezione eleganza, glamour e stile country. Ha seguito il trend del Mocha Mousse, il colore Pantone del 2025, fondendo nel look i diversi toni del marrone. Ha abbinato un cardigan a girocollo color caffè di WNU a una gonna scampanata al ginocchio in tessuto marrone di Ralph Lauren, completando il tutto con una cintura in pelle intrecciata di Brora. Per la principessa niente tacchi, complice l'atmosfera bucolica del luogo, ha preferito un paio di stivali da equitazione, per la precisione un modello fasciante in camoscio cioccolato alto fino al ginocchio firmato Really Wild, brand che produce abbigliamento per andare a cavallo.

Kate Middleton con gonna Ralph Lauren

Il Barbour è il simbolo della cultura britannica

A fare la differenza nel look di Kate Middleton è stato il cappotto, in assoluto il suo preferito dell'autunno, qual è? Il parka in tela cerata firmato Barbour, considerato una vera e propria istituzione nel Regno Unito, visto che è perfetto per affrontare le giornate uggiose, umide e grigie dell'autunno.

Kate Middleton col Barbour

Simbolo evergreen della cultura britannica, è da sempre amatissimo dalla principessa, che lo usa sia con dei completi dall'animo casual che con degli outfit dal mood più elegante e glamour. Fit rilassato, taglio dritto, tasche sul davanti, una cerniera obliqua sul petto e interno in tartan: il Barbour è un classico intramontabile del guardaroba reale. Chi prima di Kate non ne ha mai potuto fare a meno? Lady Diana e la regina Elisabetta II, che hanno contribuito a trasformarlo in un vero e proprio "must di corte".