George, Charlotte e Louis avrebbero già i primi incarichi reali: cosa stanno facendo per la corona

George, Charlotte e Louis hanno 12, 10 e 7 anni ma, nonostante la tenera età, avrebbero già cominciato a ricoprire degli importanti incarichi reali: ecco quali sono.

La Royal Family inglese è costantemente sotto i riflettori e ogni notizia che la riguarda finisce al centro del mirino dei media. Questa volta, però, a far parlare di loro non sono stati né i sovrani Carlo e Camilla, né i principi del Galles Kate e William, quanto piuttosto i piccoli di casa, George, Charlotte e Louis. Cosa hanno fatto? Stando alle indiscrezioni, avrebbero già avuto i loro primi incarichi reali: ecco cosa stanno facendo per la corona che un giorno rappresenteranno come working royal.

I primi "lavori" dei principini inglesi

George, Charlotte e Louis hanno rispettivamente 12, 10 e 7 anni e, almeno fino ad ora, hanno rappresentato la corona solo come Royal Babies, apparendo in pubblico ad alcuni eventi ufficiali insieme alla mamma e al papà. La cosa che in pochi sanno è che ora per loro le cose stanno cominciando a farsi serie, il motivo? Si sarebbero messi a lavorare nonostante la tenerissima età. Stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid britannici, ai principini sarebbero già stati affidati alcuni incarichi reali, ovvero dei ruoli di rappresentanza per sostenere cause benefiche e dare visibilità a temi sociali importanti, proprio come fanno i genitori e tutti i membri di casa Windsor.

L'impegno sociale del principe George

Una tra le prime associazioni benefiche sostenute dai principini è stata The Baby Bank (che aiuta le famiglie in difficoltà), dove i tre bimbi nel 2023 hanno confezionato personalmente i beni donati. Da allora hanno continuato a ricoprire dei ruoli simili, anche se con estrema discrezione, a prova del fatto che vogliono essere tenuti il più possibile lontano dai riflettori. Il principe George, essendo l'erede diretto al trono, è il fratellino più impegnato. Nel periodo natalizio, ad esempio, è stato fotografato insieme a papà William a The Passage, un centro di accoglienza per persone senza fissa dimora a Londra. A quanto pare, dunque, è super determinato nel ricoprire al meglio il suo importante ruolo: scommettiamo che da grande sarà un re impeccabile?