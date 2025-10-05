Il Royal tour di George, Charlotte e Louis: accompagneranno per la prima volta all’estero Kate e William

Kate Middleton è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo la battaglia contro il cancro che ha dovuto affrontare lo scorso anno. Per mesi è rimasta lontana dai riflettori per dedicarsi totalmente alle cure ma, ora che la malattia è in remissione, è felice di poter ricominciare a incontrare i sudditi a ogni evento ufficiale. Certo, la scorsa estate aveva lasciato intendere che avrebbe ridotto gli impegni istituzionali, ma a quanto pare ha cambiato idea e presenzia a molti appuntamenti reali in rappresentanza della corona britannica. Quale migliore occasione di questa per portare per la prima volta all'estero i piccoli George, Charlotte e Louis? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul primo presunto Royal tour dei principini.

Dove sarà il primo viaggio all'estero dei principini inglesi

Lo scorso anno erano stati Carlo e Camilla a partecipare a tutti i Royal tour in programma, ultimo tra tutti quello in Australia e Nuova Zelanda. Complici i problemi di salute dei monarchi, però, alla fine si dovettero annullare alcuni impegni. Ora Kate e William potrebbero tornare nel continente, ma questa volta con i figli. Il primo ministro australiano Anthony Albanese, infatti, durante una recente visita a Balmoral ha invitato i principi del Galles, sperando che il viaggio possa essere organizzato in tempi brevi, magari già nei primi mesi del 2026. La cosa particolare è che Kate Middleton ha lasciato intendere che vorrebbe partire con i figli, evitando di lasciarli da soli nella nuova residenza di Forest Lodge.

Perché per il piccolo Louis è un traguardo importante

Se per George e Charlotte i Royal tour non sono una novità, visto che vi hanno partecipato fin da piccoli, per il principino Louis si tratterebbe di un debutto. Quando aveva solo 2 anni, è arrivata la pandemia e per motivi di sicurezza i genitori hanno preferito non farlo viaggiare con loro, mettendo a rischio la sua salute. Ora che le cose sono cambiate, il bimbo potrebbe prendere parte al suo primo tour reale all'estero, naturalmente insieme alla mamma, al papà e ai fratelli. Insomma, a quanto pare anche il piccolo di casa sta crescendo e presto verrà avviato alla carriera reale proprio come i suoi fratelli (anche se probabilmente, vista la sua posizione bassa nella linea di successione, non salirà mai sul trono.