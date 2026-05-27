Dalla tintura per capelli ai formaggi morbidi: quali sono gli oggetti insoliti vietati in aereo

Sapete che alcuni oggetti di uso comune non possono essere portati in aereo? Dalle tinture per capelli al formaggio morbido: ecco tutto ciò che potrebbe essere pericoloso ad alta quota.

Di recente un volo easyJet partito dall'Egitto e diretto a Londra Luton è finito sulle prime pagine dei giornali per essere stato costretto a dirottare a causa di una power bank trovata nel bagaglio di un passeggero. Si tratta, infatti, di un oggetto vietato a bordo, visto che la sua instabilità termica potrebbe rivelarsi pericolosa, provocando gravi incendi. L'accaduto ha portato l'attenzione su tutto ciò che, sebbene non sembri nascondere rischi, in realtà potrebbe rivelarsi fatale ad alta quota. Ecco, dunque, quali sono gli oggetti insoliti vietati a bordo degli aerei.

Perché le tinture per capelli non possono essere portate in aereo

Se da un lato è risaputo che le power bank sono state vietate a bordo dei voli, dall'altro esistono molti altri oggetti di uso comune che nessuno sa che sono stati "banditi" ad alta quota. Spesso si portano nel bagaglio a mano senza neppure pensarci, inconsapevoli del fatto che potrebbero rivelarsi pericolosi. Degli esempi? Al di là dei fuochi d'artificio e dei picchetti da tenda, rischiosi per l'incolumità dei passeggeri per ovvie ragioni, anche le tinture per capelli non sono consentite a bordo degli aerei, sia nel bagaglio a mano che in quello da stiva. Il motivo è molto semplice: contengono perossido, una sostanza che rilascia ossigeno, favorendo e intensificando la combustione di altri materiali infiammabili.

Sui voli è vietato portare latte materno congelato

Tra le cose vietate a bordo dei voli c'è anche il formaggio morbido ma il fatto che si tratti di qualcosa di commestibile non c'entra nulla. La verità è che viene considerato un liquido, dunque per portarlo nel bagaglio a mano è necessario rimanere entro il limite dei 100 ml. No anche al latte materno congelato: sebbene possa tornare utile alle mamme, soprattutto in vista di una vacanza, si trasforma in blocchi di ghiaccio che gli scanner aeroportuali non riescono a visualizzare chiaramente ai controlli. Insomma, per viaggiare in serenità ad alta quota sarebbe bene informarsi in modo accurato, evitando così di ritrovarsi a dover gettare degli oggetti importanti poco prima di arrivare al gate.