Qual è la compagnia aerea europea che ha vietato l’uso delle power bank sui voli

Uno degli accessori da viaggio diventati ormai irrinunciabili? La power bank, essenziale per ricaricare lo smartphone e i dispositivi elettronici quando si trascorrono molte ore fuori casa. Quando si affronta un volo di molte ore, dunque, risulta essere assolutamente essenziale, visto che ci si ritrova ad "ammazzare il tempo" ascoltando musica, giocando o leggendo documenti e libri offline. Presto, però, probabilmente ci ritroveremo costretti a rivedere le nostre abitudini da viaggio: ecco qual è la compagnia aerea che ha introdotto il divieto di usare le power bank sugli aerei.

La prima compagnia aerea europea che vieta l'uso delle power bank

Lufthansa è la prima compagnia aerea europea che ha vietato l'uso delle power bank sui voli. In precedenza consentiva ai passeggeri di usare la "batteria portatile" a bordo ma, a causa di una serie di incidenti, ha dovuto rivedere la sua politica. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un incendio scoppiato proprio a causa di una power bank difettosa a bordo dell' Airbus A312 della Air China: per fortuna le fiamme sono state spente e non si sono registrati feriti ma tanto è bastato per classificare i dispositivi come merci pericolose, visto che possono generare calore, provocare cortocircuiti e incendi.

Le nuove regole di Lufthansa

Cosa prevede la nuova regola introdotta da Lufthansa? I passeggeri potranno portare le batterie portatili nei loro bagagli a mano, a patto di non riporle nella cappelliera. Dovranno essere sistemate nel vano portaoggetti oppure sotto al sedile anteriore, meglio se nella loro confezione originale per proteggerle da eventuali cortocircuiti. Come se non bastasse, sarà vietato ricaricare smartphone e dispositivi elettronici a bordo per l'intera durata del volo (si farà eccezione solo per i dispositivi medici omologati). Per le power bank superiori a 100 Wh, inoltre, sarà richiesta l'autorizzazione al trasporto (e ne saranno consentite solo due a persona).