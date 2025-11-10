Qual è il nuovo dispositivo elettronico che non può essere imbarcato nel bagaglio da stiva

Credevate di poter portare qualsiasi cosa in un bagaglio da stiva da imbarcare in aeroporto? Vi sbagliavate: ecco qual è il nuovo dispositivo elettronico che è stato vietato.

Avete sempre creduto di poter portare tutto ciò che desiderate nel bagaglio da stiva che viene imbarcato in aeroporto? Vi sbagliavate, esistono alcune regole particolarmente stringenti anche in questo caso, essenziali per non mettere in pericolo i passeggeri. Qualche tempo fa, ad esempio, erano state vietate le power bank a causa del loro elevato rischio incendio ad alta quota, ora sono stati messi in atto dei nuovi provvedimenti sulla questione: alcune compagnie aeree stanno "bannando" gli auricolari Bluetooth.

Quali compagnie vietano gli auricolari Bluetooth

Le compagnie aeree taiwanesi EVA Air, UNI Air e Tigerair hanno vietato il trasporto nel bagaglio da stiva degli auricolari Bluetooth, compresi gli Apple AirPods. Il motivo di questo provvedimento è molto semplice: si tratta di dispositivi elettronici che nella loro custodia contengono batteria al litio, proprio come le power bank, dunque ad alta quota potrebbero incendiarsi facilmente. Per portare con sé in viaggio le cuffie wireless, dunque, bisogna metterle nel bagaglio a mano, così da agire con tempismo se dovessero surriscaldarsi a causa di un cortocircuito durante il volo.

Come portare in viaggio le cuffie wireless

Il provvedimento è stato imposto dopo che su diversi voli internazionali sono scoppiati degli incendi a causa di power bank rotte. Gli eventi drammatici hanno costretto alcune compagnie aeree a rivalutare il modo in cui i caricabatterie portatili possono essere utilizzati e conservati in cabina. A tal proposito i portavoce dell'azienda Tigerair hanno dichiarato: "Per motivi di sicurezza del volo, i dispositivi elettronici portatili, come le custodie per la ricarica degli auricolari e i ventilatori elettrici portatili con batterie agli ioni di litio integrate, possono essere trasportati a bordo dell'aereo solo in formato portatile o bagaglio a mano". A tutti coloro che viaggiano regolarmente si consiglia di verificare le norme della compagnia aerea: i divieti spesso dipendono dalle dimensioni della batteria al litio.