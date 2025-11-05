Qual è il trucco per evitare problemi con i liquidi in eccesso in aeroporto

L'inizio di una vacanza è sempre accompagnato da grande entusiasmo e adrenalina ma c'è un momento temutissimo che rischia di rovinare tutto: quello dei controlli aeroportuali. Quando si viene fermati, infatti, si prova sempre un pizzico di ansia, soprattutto quando il proprio bagaglio viene aperto e analizzato nei minimi dettagli. Il più delle volte si tratta di una "questione di liquidi", che potrebbero essere in eccesso rispetto alle dosi consentite. La cosa obbliga a gettare nell'immondizia alcuni prodotti non essenziali, generando non poca rabbia nei viaggiatori malcapitati. Qual è il segreto per evitare che succeda qualcosa di simile?

Quanti liquidi possono essere portati a bordo di un volo

Nella maggior parte degli aeroporti internazionali non è possibile portare liquidi in contenitori più grandi di 100 ml (anche se col tempo stanno aumentando le strutture che vogliono eliminare questa regola) ma, nonostante ciò, sono moltissimi coloro che "ci provano", sperando di passare inosservati ai controlli di sicurezza. Puntualmente, però, vengono bloccati e tutti i prodotti in eccesso finiscono nell'immondizia. La cosa che in pochi sanno è che esiste una soluzione semplice per evitare tutto questo. A rivelarla sono gli utenti di TikTok esperti di viaggi, che hanno contribuito a rendere questo piccolo trick virale.

Quali prodotti cosmetici portare in aereo

Cosa fare per evitare di essere fermati ai controlli di sicurezza in aeroporto a causa dei liquidi in valigia? Basta portare con sé dei prodotti per l'igiene personale in versione solida. Si tratta di cosmetici molto diffusi sul mercato, dagli shampoo ai bagnoschiuma, fino ad arrivare alle creme solari: sono concentrati, occupano meno spazio e durano più a lungo. Come se non bastasse, non essendo liquidi, passano inosservati in aeroporto, visto che non vengono sottoposti a limiti o regole particolari. Insomma, a volte ci si complica la vita molto più del dovuto: la verità è che la soluzione pratica ed efficace è sempre dietro l'angolo.