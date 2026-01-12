I trucchi più intelligenti per ridurre i costi di una vacanza prima ancora di salire su un volo

Viaggiare in giro per il mondo, si sa, è uno dei piaceri della vita ma spesso potrebbe rivelarsi un tantino troppo oneroso. Si prenota con grande anticipo, approfittando dei prezzi davvero economici dei voli, ma ci si ritrova a spendere cifre da capogiro fin da prima che l'aereo decolli, dunque tra trasferimenti, bagagli extra, cibo e shopping. Per fortuna, però, esistono dei piccoli trucchi per risparmiare, così da potersi godere il viaggio senza preoccuparsi del conto in banca che potrebbe andare in rosso.

Dove mangiare in aeroporto

Chi intende risparmiare il più possibile in aeroporto, ovvero prima che il viaggio vero e proprio cominci, dovrebbe pianificare nei dettagli l'inizio della vacanza. Se, ad esempio, si prevede di mangiare e bere nei ristoranti e bar prima dei gate, si farebbe bene a comprare l'accesso all'area lounge. Sebbene a primo impatto possa sembrare una scelta decisamente poco conveniente, in verità è l'ideale se si viaggia in più persone, visto che di solito vengono offerti pranzi e snack gratuitamente e a buffet, oltre che bevande analcoliche illimitate, caffè, tè, birre, vini e liquori. Stando alle stime, si arriva a risparmiare almeno 15 euro a persona su cibo e apertitivi. Da evitare, anche il duty free, i cui prezzi non sono così vantaggiosi come sembrano.

No alle bottigline d'acqua vendute nei bar vicini ai gate

Sebbene le bottiglie di liquidi in miniatura possano sembrare l'opzione migliore quando si viaggia, in realtà hanno prezzi super elevati, sarebbe meglio acquistare dei contenitori riutilizzabili e riempirli con i prodotti desiderati, dal bagnoschiuma allo shampoo. Anche per quanto riguarda l'acqua, sarebbe bene non acquistare le bottigline nei bar: negli aeroporti devono esserci sempre delle fontane gratuite in cui riempirle (anche se spesso sono nascoste). Insomma, basta solo un po' di attenzione per risparmiare e per godersi il denaro non sprecato durante la vacanza vera e propria.