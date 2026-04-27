I duty free negli aeroporti non sono sempre convenienti: propongono prezzi maggiorati e sconti fasulli

A chi non è mai capitato di fare un giro nei negozi duty free prima di prendere un volo? Stando alle convenzioni, i prodotti offerti negli aeroporti (essendo privi di IVA, di dazi di importazione e di altre tasse) dovrebbero essere più convenienti ma il più delle volte non è esattamente così, anzi, i prezzi iniziali vengono "gonfiati" e quelli scontati risultano addirittura più elevati di quelli proposti nei negozi tradizionali. Qual è, dunque, il vero segreto per fare acquisti davvero convenienti in aeroporto?

Perché fare acquisti al duty free dovrebbe essere conveniente

I negozi duty free sono stati pensati come un modo per permettere ai turisti di fare acquisti convenienti prima di mettersi in viaggio. Visto che l'aeroporto è una zona franca, i prezzi offerti al loro interno non prevederebbero extra legati a dazi di importazione, imposte sulle vendite, IVA o altre tasse, quindi dovrebbero essere inferiori rispetto a quelli dei negozi tradizionali. L'unico piccolo inconveniente è che nella realtà le cose vanno diversamente e il più delle volte lo shopping pre-partenza non si rivela affatto un affare. Perché succede? Gli sconti applicati nel duty free si basano sui prezzi di listino maggiorati. Spesso, inoltre, i prodotti proposti negli aeroporti fanno parte di limited edition o confezioni speciali che non si trovano nei negozi comuni, dunque è chiaro che il loro valore sia leggermente più elevato del solito.

Come fare acquisti davvero convenienti al duty free

A favorire le "truffe" nei duty free è anche il fattore tempo: sentendosi sotto pressione, i turisti non sempre ragionano su quello che stanno comprando e fanno degli acquisti compulsivi. Illuminazione, layout lussuoso ed etichette con lo sconto indicato fanno percepire quelle offerte come reali anche se sono solo un'illusione: la verità è che negozi simili sono progettati appositamente per "sospendere" la solita logica di acquisto. Come fare, dunque, per fare davvero degli affari nei duty free dell'aeroporto? Basta prendersi il proprio tempo e confrontare i prezzi del prodotto in vendita con quelli proposti online: basta una semplice e veloce ricerca sul web per risparmiare cifre elevatissime.