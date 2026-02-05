Perché prenotare un volo economico potrebbe rovinare la tua vacanza

Da dove si comincia per organizzare un viaggio? Dalla prenotazione del volo. Il più delle volte si sceglie la meta in base ai prezzi proposti dalle compagnie low-cost, così da ammortizzare i costi dei mezzi di trasporto e godersi i propri risparmi sul luogo tra musei, esperienze e ristoranti. La cosa che in pochi sanno, però, è che scegliere il volo più economico potrebbe rovinare l'intera vacanza: ecco il motivo secondo l'esperto del settore travel.

Non lasciarsi abbagliare dai voli super economici

È inutile negarlo, nessuno riesce a resistere di fronte a un volo da poco più di 20 euro, tanto che spesso lo si prenota con estrema rapidità per non perdere l'offerta, anche quando non si ha la certezza di poter effettivamente prendere dei giorni di ferie in quel periodo. Lee Thompson, co-fondatore della compagnia di viaggi di gruppo Flash Pack, ha però spiegato che si tratta di un'abitudine assolutamente sbagliata e ha consigliato ai viaggiatori di non lasciarsi "abbagliare" dai prezzi stracciati proposti dalle compagnie. Il motivo è molto semplice: quegli sconti estremi sono legati a precise cause che rischiano di rovinare il viaggio.

Gli "inconvenienti" dei voli low-cost

Stando alle stime, i voli estremamente low-cost nascondono dei piccoli "inconvenienti", degli esempi? Di solito partono in orari molto scomodi come le prime ore del mattino (tra le 5 e le 6) oppure a tarda sera, dunque dopo le 20. La cosa non provoca solo estrema stanchezza ma costringe anche i viaggiatori ad aspettare ore e ore in strada con i bagagli in attesa del check in in hotel oppure a pagare una notte extra senza aver sfruttato affatto la giornata. Spesso, inoltre, gli aeroporti in cui si atterra distano chilometri e chilometri dal centro della città e per raggiungerlo bisogna spendere cifre esorbitanti in taxi o transfert. Alla luce di ciò, sebbene accaparrarsi un volo economico possa sembrare una vittoria, in realtà non lo è affatto, visto che si arriva a spendere la stessa cifra di un viaggio "comodo" ma leggermente più oneroso.