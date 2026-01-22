stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Cos’è il trend dei “viaggi strani” che ti permette di risparmiare sulle vacanze

Avete mai sentito parlare del trend dei “viaggi strani”? Ecco in cosa consiste e perché permette di risparmiare sulle vacanze.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Quando organizziamo una vacanza, andiamo alla ricerca delle offerte più convenienti, così da risparmiare il più possibile sui trasporti e poter utilizzare quel denaro nel luogo visitato. Il più delle volte optiamo per una partenza dall'aeroporto più vicino a casa, spaziando tra un semplice weekend a un massimo di due settimane, la cosa che non avremmo mai immaginato? Questa abitudini di prenotazione fanno aumentare il modo spropositato i costi. Sui social sta spopolando il trend dei "viaggi strani", che promette di ridurre in modo drastico i prezzi delle vacanze: ecco in cosa consiste.

Il trend dei viaggi insoliti

Stando ai dati raccolti dal tour operator First Choice, il 70% dei turisti prenota sempre viaggi "tradizionali", ovvero con scalo all'aeroporto più vicino, partenze nei fine settimana e vacanze di 2, 7 o 14 giorni. Così facendo, però, aumentano inconsapevolmente le spese. Secondo il nuovo trend dei "viaggi insoliti", si arriverebbe, invece, a risparmiare oltre 1.000 euro a "fuga", l'importante è ragionare "fuori dagli schemi". Cosa bisogna rivoluzionare per seguire questa tendenza? Innanzitutto è necessario apportare piccoli e particolari cambiamenti alla vacanza, come volare a metà settimana, partire da un aeroporto diverso e soggiornare un numero "dispari" di notti, dunque 3, 5 o 11 notti.

Partire in settimana e in bassa stagione

Il sabato di solito è il giorno più gettonato per partire, dunque sarebbe bene evitarlo e preferire il martedì o il giovedì (arrivando a risparmiare la prima centinaia di euro). Essenziale, inoltre, puntare tutto sulla bassa stagione come fine marzo o metà settembre, che da sempre risultano i mesi più convenienti (si risparmia almeno il 16%). Insomma, il trend dei "viaggi strani" per risparmiare impone di essere flessibili nell'organizzazione, così da riuscire a fare almeno due vacanze al prezzo di una. Ottenere un ottimo rapporto qualità-prezzo non compromette l'esperienza, semplicemente aiuta a evitare di ritrovarsi col conto in banca prosciugato.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Chi è Vernon Bruce Hoeksema, il compagno di Valentino
Valentino, la camera ardente: chi c'era per l'ultimo saluto
Valentino, la camera ardente: chi c'era per l'ultimo saluto
Il testamento di Valentino: chi potrebbero essere gli eredi del patrimonio dello stilista
Il testamento di Valentino: chi potrebbero essere gli eredi del patrimonio dello stilista
Quanto vale il patrimonio: agli eredi anche un castello in Francia e uno yacht da 47 metri
Quanto vale il patrimonio: agli eredi anche un castello in Francia e uno yacht da 47 metri
Dalla casa di Roma allo chalet in Svizzera: tutte le case di Valentino Garavani
Dalla casa di Roma allo chalet in Svizzera: tutte le case di Valentino Garavani
Com'è fatto il castello di Valentino: dentro Wideville, la residenza storica vicino Parigi
Com'è fatto il castello di Valentino: dentro Wideville, la residenza storica vicino Parigi
Che colore è il Rosso Valentino, la storia della tonalità che lo ha reso una leggenda
Quanto vale e come è fatto lo yacht da 47 metri di Valentino Garavani
Quando ci saranno i funerali e dove è stata allestita la camera ardente dello stilista
Gli ultimi saluti delle star a Valentino Garavani: "Abbiamo perso un maestro"
La vita privata di Valentino: gli amori e la lunga relazione con Giancarlo Giammetti
Dario Ballantini: "Non me l'ha mai detto, ma Valentino ma apprezzava la mia imitazione"
Le immagini di ieri e oggi dello stilista
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views