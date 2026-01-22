Cos’è il trend dei “viaggi strani” che ti permette di risparmiare sulle vacanze

Avete mai sentito parlare del trend dei “viaggi strani”? Ecco in cosa consiste e perché permette di risparmiare sulle vacanze.

Quando organizziamo una vacanza, andiamo alla ricerca delle offerte più convenienti, così da risparmiare il più possibile sui trasporti e poter utilizzare quel denaro nel luogo visitato. Il più delle volte optiamo per una partenza dall'aeroporto più vicino a casa, spaziando tra un semplice weekend a un massimo di due settimane, la cosa che non avremmo mai immaginato? Questa abitudini di prenotazione fanno aumentare il modo spropositato i costi. Sui social sta spopolando il trend dei "viaggi strani", che promette di ridurre in modo drastico i prezzi delle vacanze: ecco in cosa consiste.

Il trend dei viaggi insoliti

Stando ai dati raccolti dal tour operator First Choice, il 70% dei turisti prenota sempre viaggi "tradizionali", ovvero con scalo all'aeroporto più vicino, partenze nei fine settimana e vacanze di 2, 7 o 14 giorni. Così facendo, però, aumentano inconsapevolmente le spese. Secondo il nuovo trend dei "viaggi insoliti", si arriverebbe, invece, a risparmiare oltre 1.000 euro a "fuga", l'importante è ragionare "fuori dagli schemi". Cosa bisogna rivoluzionare per seguire questa tendenza? Innanzitutto è necessario apportare piccoli e particolari cambiamenti alla vacanza, come volare a metà settimana, partire da un aeroporto diverso e soggiornare un numero "dispari" di notti, dunque 3, 5 o 11 notti.

Partire in settimana e in bassa stagione

Il sabato di solito è il giorno più gettonato per partire, dunque sarebbe bene evitarlo e preferire il martedì o il giovedì (arrivando a risparmiare la prima centinaia di euro). Essenziale, inoltre, puntare tutto sulla bassa stagione come fine marzo o metà settembre, che da sempre risultano i mesi più convenienti (si risparmia almeno il 16%). Insomma, il trend dei "viaggi strani" per risparmiare impone di essere flessibili nell'organizzazione, così da riuscire a fare almeno due vacanze al prezzo di una. Ottenere un ottimo rapporto qualità-prezzo non compromette l'esperienza, semplicemente aiuta a evitare di ritrovarsi col conto in banca prosciugato.