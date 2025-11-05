stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Perché i viaggi “mordi e fuggi” non sono più la migliore scelta per risparmiare

Avete mai organizzato un viaggio mordi e fuggi di meno di 24 ore? Ecco per quale motivo da oggi non sarà più possibile farlo a prezzi stracciati.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Quante volte vi è capitato di prenotare un viaggio di pochissimi giorni per staccare la spina dalla normale routine quotidiana? Se fino a qualche tempo fa il concetto di vacanza veniva associato a settimane e settimane di "dolce far niente", ora le cose sono cambiate e ad andare di moda sono le fughe "mordi e fuggi". Niente più vita lenta e relax, da qualche tempo a questa parte si approfitta del weekend o anche solo di un giorno di ferie per organizzare un mini viaggio. La cosa che in pochi sanno, però, è che, nonostante spesso i prezzi dei voli siano stracciati, questa organizzazione non risulta più conveniente.

Cosa sono i viaggi "mordi e fuggi"

Le compagnie aeree low-cost hanno sempre proposto moltissimi voli a prezzi stracciati, il più delle volte con l'andata e il ritorno a distanza molto ravvicinata, così da permettere ai clienti di organizzare dei viaggi "mordi e fuggi". Fino a qualche tempo fa era possibile volare dall'altro capo dell'Europa a 15-20 euro a tratta, praticamente spendendo meno di quanto si farebbe ordinando una colazione al bar. Gli esperti di viaggi, però, si stanno servendo dei social per spiegare per quale motivo non è più possibile fare una cosa simile. Il travel blogger di TikTok @robonthebeach in un video ha addirittura dichiarato: "Le gite estreme di un giorno sono morte".

Gli effetti dei rincari dei voli

Se in passato i viaggi "mordi e fuggi" erano davvero economici e convenienti, ora le cose sono cambiate, il motivo? Le aziende del settore hanno capito il potenziale di questa tipologia di vacanza e l'hanno trasformata in una "macchina da soldi". I prezzi dei voli, in particolare, hanno subito elevati rincari, tanto che al momento un viaggio di andata e ritorno in poco più di 24 ore arriva a costare anche più di 200 euro a testa (cifra bassa rispetto alla media ma non propriamente economica in linea generica). Molti altri pacchetti di viaggio, soprattutto quelli che prevedono permanenze più lunghe nella meta visitata, vengono a costare molto meno. Insomma, in un mondo in cui tutto viene monetizzato, anche i viaggi "rapidi" e improvvisati hanno perso la loro spontaneità e la loro convenienza.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Moda
Olivier Rousteing non è più direttore creativo di Balmain
CFDA Fashion Awards 2025: Ralph Lauren e Thom Browne sono i migliori stilisti dell'anno
CFDA Fashion Awards 2025: Ralph Lauren e Thom Browne sono i migliori stilisti dell'anno
Giorgio Armani entra nel Famedio del Cimitero Monumentale
Giorgio Armani entra nel Famedio del Cimitero Monumentale
Perché tutti parlano della spilla di Prada che costa 600 euro
Perché tutti parlano della spilla di Prada che costa 600 euro
Moda e arte giapponese: i personaggi kawaii si impossessano delle borse Louis Vuitton
Moda e arte giapponese: i personaggi kawaii si impossessano delle borse Louis Vuitton
L'operazione nostalgia di Victoria's Secret, che tiene le super modelle in prima fila e le curvy di facciata
Giusy Dente
Bianca Balti esclusa dal Victoria's Secret Show: "Volevo sfilare per le donne malate"
Le curvy sono passate di moda: alle sfilate non c'è posto in passerella
Il significato del pugnale di Cesare Paciotti, simbolo iconico delle creazioni del brand
Dove e quando si terranno i funerali di Cesare Paciotti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views