In volo con le uova di Pasqua: arrivano i consigli per trasportarle in aeroporto nel modo giusto

Mancano pochissimi giorni alla Pasqua e in molti si apprestano a mettersi in viaggio. Che si torni dalla famiglia o che ci si conceda una vacanza, non importa, l’unica cosa certa è che spesso ci si mette in volo con un tradizionale uovo di cioccolato da regalare ai propri cari. Come fare per trasportarlo nel modo giusto? Alcuni aeroporti inglesi hanno condiviso i loro consigli ufficiali per evitare confische o il pagamento di costi extra.

Le uova di Pasqua vanno nel bagaglio a mano

L'aeroporto di Bristol si appresta ad accogliere oltre 150.000 passeggeri durante il weekend Pasqua ed è per questo che ha voluto diffondere alcuni consigli per viaggiare ad alta quota con le uova di cioccolato in valigia. Per ridurre al minimo i possibili imprevisti innanzitutto è fondamentale non imbarcarle ma portarle con sé nel bagaglio a mano, così da evitare che si distruggano tra urti vari. Sarebbe bene, però, rendere l'uovo “accessibile” perché potrebbe essere necessario aprirlo ai controlli di sicurezza. A tutti coloro che non sono disposti a disfare la tradizionale confezione con la carta colorata e i nastrini è consigliato di non portare affatto il cibo in aeroporto. In casi come questo sarebbe meglio acquistare l’uovo una volta atterrati, magari al duty free, in maniera tale da non dover fare il “tour dei supermercati” quando si giunge a destinazione.

Evitare le uova di cioccolato ripiene di crema

Da evitare sono soprattutto le uova di Pasqua ripiene di crema: potrebbero essere confiscate perché non sempre vengono considerate in linea con le norme sul trasporto dei liquidi. Certo, alcuni aeroporti hanno introdotto regole più flessibili sul tema, ma sarebbe bene informarsi in anticipo e non farsi cogliere impreparati. Insomma, a quanto pare avere un uovo di cioccolato in borsa non è propriamente l’ideale quando bisogna prendere un volo, meglio, dunque, optare per un altro regalo o per un altro dolce tipico che non sia così fragile da non poter essere conservato nel bagaglio da imbarcare.