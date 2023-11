A che ora esce The Crown 6: il cast e la trama delle nuove puntate in streaming su Netflix A partire dal 16 novembre saranno disponibili su Netflix i primi episodi della sesta stagione di The Crown. La serie è stata divisa in due parti, la prima di cui verranno mostrati i primi quattro episodi che partiranno dal racconto dell’amore tra Lady Diana e Dodi Al Fayed.

A cura di Ilaria Costabile

Il 16 novembre approda su Netflix la prima parte della sesta e ultima stagione di The Crown, di cui verranno diffusi gli episodi dall'1 al 4. La seconda parte, invece, arriverà a dicembre, quando verranno resi disponibili in piattaforma dal quinto al decimo episodio. Il racconto riprende dalla relazione di Lady Diana e Dodi Al Fayed, qui interpretati da Elizabeth Debicki e Khalid Abdalla prima del fatidico viaggio a Parigi le cui tragiche conseguenze hanno segnato la storia della monarchi inglese. La morte di Lady D, però, non verrà mostrata.

Quando esce la prima parte di The Crown 6, i primi episodi della serie

La prima parte della sesta e ultima stagione, dopo una lunga attesa, arriverà il 16 novembre su Netflix. Gli appassionati potranno seguire gli sviluppi della storia della Royal Family nel corso degli Anni Novanta, quando l'amore tra Lady Diana e Dodi Al Fayed sarà alla luce del sole.

Il cast di The Crown 6: i personaggi e i nuovi attori

Come è accaduto per le precedenti stagioni della serie diretta da Peter Morgan, ci saranno nuovi attori ad interpretare i personaggi principali. Oltre ai nomi già noti come quello di Elizabeth Debicki che sarà Lady Diana, Dominic West che impersonerà Carlo, Imelda Staunton che sarà la Regina Elisabetta e, infine, Khalid Abdalla che sarà Dodi Al Fayed, ecco di seguito i nomi degli altri protagonisti:

Jonathan Pryce è il Principe Filippo,

Lesley Manville è la Principessa Margaret,

Claudia Harrison sarà la Principessa Anna

Olivia Williams è Camilla Parker Bowles

Bertie Carvel interpreta Tony Blair,

Salim Daw è Mohamed Al Fayed

Luther Ford è il principe Harry,

Rufus Kampa e Fflyn Edwards interpretano rispettivamente William e Harry nei primi episodi.

La trama: la morte di Lady Diana non verrà mostrata

Il racconto della sesta stagione di The Crow ruota attorno alla relazione che sboccia tra la Principessa Diana e Dodi Fayed prima che il tragico incidente a Parigi del 1997, segnasse per sempre le loro vite. Il principe William, nel frattempo, tenta di reintegrarsi nella vita all’Eton College dopo la morte di sua madre mentre la monarchia deve provare a gestire l'ondata di odio che proviene dall'opinione pubblica. Con l’avvicinarsi del suo Giubileo d'Oro, la Regina riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo e Camilla e l'inizio di una nuova favola reale tra William e Kate.

Quanti episodi sono e come vederli in streaming su Netflix

Gli episodi complessivi della sesta stagione di The Crown sono dieci, della durata di 60 minuti ciascuno, divisi come solita prassi Netflix in due parti. Sarà quindi possibile vederli in streaming, a partire dal 16 novembre per la prima parte e a seguire dal 14 dicembre per la seconda.