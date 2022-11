The Crown 5, la vera conversazione tra Carlo e Camilla: “Potrei trasformarmi nel tuo Tampax” Nei nuovi episodi di The Crown non manca lo scandalo della conversazione intima rubata tra Carlo e Camilla. Una vera e propria bufera mediatica che investì la Famiglia Reale nel 1993. Ecco cosa si dissero davvero i due amanti, oggi marito e moglie.

A cura di Daniela Seclì

Carlo e Camilla nella serie The Crown e nella realtà

The Crown 5 è disponibile su Netflix da mercoledì 9 novembre. I nuovi episodi della serie che narra le vicende della Famiglia Reale britannica, si concentrano sulla fine del matrimonio di Carlo e Diana Spencer, portando in scena gli scandali che li hanno investiti. Tra gli episodi più controversi, c'è quello della telefonata intercettata tra Carlo e Camilla dove i due, si lasciano andare a confidenze intime.

Tampaxgate, la vera conversazione tra Carlo e Camilla

Lo scandalo scoppiò nel 1993, quando venne pubblicata la trascrizione di una telefonata durata sei minuti e intercorsa tra Carlo e Camilla Shand nel 1987, quando entrambi erano ancora legati ai rispettivi coniugi: Diana e Andrew Parker Bowles. Ecco lo stralcio che fece più discutere e che divenne oggetto di parodia.

Carlo: Oh, Dio. Vorrei vivere nei tuoi pantaloni. Sarebbe molto più facile!

Camilla [Ride]: In cosa ti trasformeresti, in un paio di mutande? [Ridono entrambi]. Oh, hai intenzione di diventare un paio di mutande.

Carlo: O, Dio non voglia, un Tampax. La mia solita fortuna! (Ride)

Camilla: Sei un completo idiota! [Ride] Oh, che idea meravigliosa.

Carlo: La mia fortuna è essere buttato giù in un gabinetto e andare avanti all'infinito, a vorticare in alto senza mai scendere.

Camilla [Ride]: Oh caro!

Carlo: Fino a quando non arriva il prossimo.

Camilla: Oh, forse potresti trasformarti in una scatola.

Carlo: Che tipo di scatola?

Camilla: Una scatola di Tampax, così potresti andare avanti per un po'.

Carlo: È vero.

Camilla: Oh, caro, oh ti voglio adesso.

The Crown, la scena dello scandalo

La scena è stata riproposta in uno degli episodi di The Crown 5 dagli attori Dominic West e Olivia Williams nei panni di Carlo e Camilla, che si sono basati sulla trascrizione della vera conversazione. L'attore che interpreta l'attuale Re Carlo III dice: "Dio, voglio sentirmi dentro di te, tutto intorno a te, su e giù in te". E prosegue: "Dio, vorrei solo poter vivere nei tuoi pantaloni, sarebbe molto più facile". L'attrice Olivia Williams, allora, replica: "In cosa ti trasformerai? In un paio di mutande?". E West conclude: "O, Dio non voglia, un Tampax. Proprio la mia fortuna".