Dove è stato girato The Crown 5, le location e i luoghi della serie Netflix Dal 9 novembre 2022 arriva su Netflix la quinta stagione di The Crown con un cast rinnovato e ambientazioni suggestive, dai monumenti londinesi ai castelli scozzesi.

Clara Salzano

La quinta stagione di The Crown

La quinta stagione di The Crown, la serie di successo sulla famiglia reale inglese, è in arrivo su Netflix dal 9 novembre 2022. I nuovi episodi della serie raccontano del regno della Regina Elisabetta II, in questa stagione interpretata da Imelda Staunton, prossima a celebrare il 40° anniversario della sua ascesa al trono. Nella quinta stagione il Principe Carlo, interpretato da Dominic West, vuole divorziare da Diana, interpretata da Elizabeth Debicki, nella cui vita è entrato Dodi Al Fayed (Khalid Abdalla) figlio di Mohamed Al Fayed (Salim Daw). Un cast completamente rinnovato, per esigenze narrative, attende gli spettatori della serie che è stata girata per la maggior parte nel Regno Unito tra monumenti londinesi e castelli scozzesi.

Una scena di The Crown 5

Lancaster House è il set di Buckingham Palace

La famiglia reale inglese possiede diverse residenze reali e Buckingham Palace è la residenza ufficiale londinese dal 1837. Per l'ambientazione delle scene del monumentale Palazzo all'interno della quinta stagione di The Crown, come nelle precedenti stagioni, è stato utilizzato la sontuosa Lancaster House a Londra.

L’ambientazione di alcune scene di The Crown 5

La Lancaster House è un'iconica residenza neoclassica, non lontano dal St. James's Palace nella zona West End di Londra. Costruita nel 1820, la residenza è da sempre stata una delle location di corte preferite della regina Vittoria. All'epoca vi risiedeva la duchessa di Sunderland e ora ha sostituito il palazzo di Buckingham Palace durante le riprese di The Crown.

La Lancaster House a Londra

Ardverikie Castle è Balmoral

Nella quinta stagione di The Crown verrà raccontato uno dei momenti più tragici per la famiglia reale britannica, la morte di Lady Diana. Quando giunse la notizia del tragico incidente, il Principe Carlo con i giovani principi Harry e William erano al castello di Balmoral che è sempre stato uno dei rifugi più amati dalla regina Elisabetta II.

La regina Elisabetta II interpretata da Imelda Staunton in The Crown 5

Mentre il cast è completamente cambiato nella quinta stagione di The Crown, le location della serie restano piuttosto invariate e il castello di Balmoral, che avevamo già visto nelle precedenti stagioni, è rappresentato dall'Ardverikie Castle. Si tratta di una costruzione gotica del XIX secolo vicino a Inverness caratterizzata dalle stesse torrette e dall'atmosfera cupa del castello di Balmoral.

Ardverikie Castle

Le scene girate a Maiorca

Per la quinta stagione, Elizabeth Debecki (Principessa Diana) e Dominic West (Principe Carlo), prima della rottura del loro matrimonio portano i principi William e Harry in vacanza. Le scene del viaggio estivo sono state girate a San Telmo, a Maiorca, in Spagna.

Le scene a Maiorca di The Crown 5

I luoghi a Brocket Hall diventano Kensington Palace

Nella quinta stagione di The Crown si assiste alla fine del del matrimonio di Carlo e Diana che, durante la separazione, usò come sua residenza ufficiale gli appartamenti 8 e 9 di Kensington Palace. Questa residenza reale si trova a ovest di Londra e accoglie ufficialmente il duca e la duchessa di Cambridge. Per le riprese della serie Kensington Palace è stato ritratto utilizzando diverse dimore signorili mentre la facciata neoclassica riprende la tenuta di campagna di Brocket Hall nell'Hertfordshire, costruita nel 1760.

Brocket Hall

La location Somerley House è il set per Highgrove

Durante la separazione tra Diana e Carlo, mentre la principessa viveva a Kensington Palace, il futuro re d'Inghilterra risiedeva nella tenuta di campagna di famiglia ad Highgrove nel Gloucestershire. La residenza reale in stile georgiano è uno dei rifugi preferiti di Carlo e nella serie è stata sostituita da Somerley House in the New Forest. La tenuta, costruita alla fine del Settecento con una classica facciata georgiana , è circondata da antichi boschi, giardini curati ed è classificata come Grade II nel Regno Unito.

Il principe Carlo nella serie The Crown 5

Hedsor House è Downing Street

Il regno della regina Elisabetta II nella quinta stagione di The Crown, ha assistito al susseguirsi di nove primi ministri inglesi, l'avvento della televisione e alla fine dell'Impero britannico. Se nella quarta stagione è stata protagonista Margaret Thatcher, nella quinta stagione è John Major il nuovo Primo Ministro, interpretato da Jonny Lee Miller.

Jonny Lee Miller nel ruolo del Primo Ministro John Major

Il Primo Ministro inglese risiede sempre al numero 10 di Downing Street, a Londra. L'iconico indirizzo istituzionale è stato rappresentato nella serie The Crown dagli interni maestosi di Hedsor House che sorge a 15 miglia di distanza da Londra. Si tratta di una magnifica casa di campagna visitata da re e regine dal 1106.

Hedsor House

Le riprese a Burghley House, usato come il Castello di Windsor

Le residenze reali inglesi, da Buckingham Palace al Castello di Windsor, sono state rappresentate in tutte le stagione di The Crown ma nella quinta l'importante palazzo nella contea del Berkshire subisce un incendio. Per l'incendio del 1992 al Castello di Windsor le riprese sono state realizzate a Burghley House, la magnifica villa della nobile famiglia Cecil vicino alla città di Stamford, in Inghilterra, che oggi è un'importante galleria d'arte del Seicento.

La Burghley House

Somerleyton Hall è Sandringham

Le vacanze natalizie della famiglia reale inglese si trascorrono sempre nellatenuta di Sandringham, nell'East Anglian. Per ricreare gli eleganti interni di questa location anche molto amata dalla regina Elisabetta II è stato utilizzato il manieri di Somerleyton Hall, sempre nell'East Anglian, risalente all'epoca giacobina.

Somerleyton Hall

Il palazzo, della famiglia Crossley da generazioni, è stato realizzato dall'architetto John Thomas, lo scultore preferito del principe Alberto che ha curato anche diverse case del Parlamento inglese a Londra. Somerleyton Hall è attualmente gestita da Hugh Crossley, il 4° barone Somerleyton.